Anna Tatangelo e Livio Cori: “C’è un patto tra loro”, il gossip di Nuovo

Anna Tatangelo e il ritorno di fiamma con il rapper: arriva il clamoroso retroscena

In questi ultimi mesi la popolare cantante e Livio Cori sono finiti sotto i riflettori del gossip. Il motivo? In pratica sono circolati diversi rumor su una loro presunta rottura. Tuttavia c’è comunque da dire che nessuno dei due ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione in tal senso, lasciando un velo di mistero su tutta questa faccenda. Intanto sull’ultimo numero del magazine Nuovo uscito oggi in edicola è stato dedicato proprio un articolo sui due per fare un po’ il riepilogo sulla situazione. Nel suddetto articolo è stata riportata anche una dichiarazione di una presunta amica della coppia, la quale avrebbe rivelato che sarebbero tornati insieme facendo però un patto: “Lui ha accettato di ricominciare, ma ad un patto…”

Livio Cori ha accettato di tornare insieme alla cantante solo ad un patto? Parla una presunta amica della coppia

Sempre questa presunta amica di Anna Tatangelo e del rapper partenopeo, come riportato dal magazine Nuovo, ha poi svelato in cosa consisterebbe questo patto. Difatti la donna ha dichiarato che il rapper avrebbe chiesto e ottenuto dalla cantante, la quale è sempre al centro del gossip, di accantonare un po’ la sua carriera nel mondo della musica ed in Tv:

“Lui le ha detto: ‘Nella via la priorità sono io, non la tua carriera tra musica e sogni di gloria in Tv’…”

Sarà vero?

Anna Tatangelo e il rapper più felici che mai: la presunta crisi ormai è un ricordo

Il magazine Nuovo ha anche voluto far notare che proprio in questi giorni la cantante e Livio Cori sono stati sorpresi insieme a Napoli. E in questa circostanza sono sembrati essere molto complici:

“Che si tratti del classico ritorno di fiamma o di una smentita, con i fatti, della crisi che li voleva separati, non è chiaro…Però i sorrisi dei due valgono più di mille parole…”

E chissà se la coppietta farà prima o poi chiarezza su tutta questa presunta crisi. Si ricorda che questo gossip è scoppiato poco dopo l’ospitata della popolare cantante a Verissimo per parlare tra le tante cose anche di questa sua storia d’amore.

