anna-tatangelo-e-livio-cori-lanciata-la-bomba:-“si-sono-lasciati-…”

E’ arrivata all’improvviso la notizia della rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori. La cantante di Sora da diverso tempo sarebbe legata a Livio, ma pare che i due adesso si siano lasciati. Questa notizia sembra sia stata riportata dal magazine Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha annunciato come la coppia effettivamente sia scoppiata. Ad oggi, i due interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, ma la notizia della separazione ormai sembrerebbe essere ufficiale.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati?

Nel caso in cui dovesse essere realmente così, ovvero che la storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori è finita, non può che dispiacere soprattutto ai tanti Fan della coppia. I due stavano insieme da circa un anno e per tanto tempo sembra che avessero tentato di non far trapelare la notizia e ufficializzare quindi il loro legame. Soltanto la scorsa estate però alla fine i due sono finalmente usciti allo scoperto. Anche sui social ultimamente avevano pubblicato delle foto dove sono apparsi piuttosto felici e innamorati. Proprio per questo motivo la notizia della separazione è apparsa come un fulmine a ciel sereno, visto che in questi mesi non sono mancate le dediche ed anche i post piuttosto dolci e romantiche.

La notizia della separazione come un fulmine a ciel sereno

Tutto faceva pensare che questa storia d’amore fosse piuttosto stabile e anche molto importante per entrambi. “È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori”. Queste le parole che si leggono sul Magazine Chi che ha anche sottolineato come qualche giorno fa la cantante di Sora avesse pubblicato uno scatto piuttosto dolce e tenero insieme al fidanzato.

L’ultimo post di Anna è una dolce dedica per Livio

Nella didascalia di questo post, Anna aveva scritto “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo””. Non si sa effettivamente che cosa possa essere accaduto tra i due e quali possano essere le cause che hanno portato Anna e Livio a mettere fino a questa relazione. Ci si augura che sia una crisi passeggera e che non sia davvero finita tra di loro.

…