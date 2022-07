anna-tatangelo-e-livio-cori-pronti-a-sposarsi?-l’ipotesi-bomba-di-diva-e-donna

Livio Cori e la popolare cantante sempre più innamorati: sono pronti alle nozze? L’ultima ipotesi

Sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna è stato dedicato ad Anna Tatangelo ed al suo compagno un intero articolo con tanto di foto in cui sono stati sorpresi amoreggiare al mare. E queste immagini hanno fugato ogni dubbio: i due non sono più in crisi. Per tale ragione il magazine di gossip edito da Cairo Editore ha anche colto la palla al balzo per lanciare una clamorosa ipotesi. Di cosa si tratta? E’ stato ipotizzato che magari i due potrebbero presto convolare a nozze:

“Ora le foto di queste pagine parlano chiaro: Anna e Livio si amano alla luce del sole…E chissà che non si parli pure di nozze…”

Anna Tatangelo ed il suo compagno: “Il loro rapporto è ben saldo” dice Diva e Donna

Il magazine Diva e Donna, proprio basandosi sulle foto pubblicate sull’ultimo numero uscito oggi in tutte le edicole, ha anche rivelato che semmai c’è stata crisi tra Livio Cori e la sua compagna ormai è tutto superato. Difatti visto il tenore delle foto pubblicate è certo che il loro amore sarebbe ben saldo:

“La coppia si lascia andare alla passione, ai baci, agli abbracci, come mai finora…I due stanno insieme ed il loro rapporto è saldo più che mai…”

Si ricorda che il rapper e la popolare cantante, la quale ha ricordato Whitney Houston, stanno insieme tra alti e bassi da un anno esatto. Per tale ragione il magazine ha ipotizzato che i due potrebbero anche decidere di fare il grande passo.

Scene da un matrimonio: la popolare cantante confermatissima alla guida del programma

Non solo amore per Anna Tatangelo. Quest’ultima sarà nuovamente una delle protagoniste assolute della prossima stagione Tv targata Mediaset. Difatti la cantante tornerà alla guida della nuova edizione del programma sui matrimoni, che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione Televisiva. E chissà se tra un matrimonio ed un altro prenderà qualche appunto per il suo ipotetico. Ovviamente i suoi fan sperano vivamente di vederla felice al fianco del rapper napoletano Livio Cori.

L’articolo Anna Tatangelo e Livio Cori pronti a sposarsi? L’ipotesi bomba di Diva e Donna sembra essere il primo su LaNostraTv.