Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: un fulmine a ciel sereno, “Lui l’ha tradita proprio con lei” . Signorini svela tutto

Fulmine a ciel sereno: Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. A riportare la notizia è il magazine Chi, che, tramite i suoi profili ufficiali social, ha annunciato che la coppia è scoppiata. Al momento il settimanale diretto da Alfonso Signorini non ha aggiunto altri dettagli circa la conclusione del rapporto. Silenzio anche da parte dei diretti interessati che non hanno né confermato né smentito la notizia relativa alla loro situazione sentimentale.

La rottura, su cui Chi Magazine non ha alcun dubbio, si è consumata dopo circa un anno d’amore. La cantante di Sora e l’attore campano, per molti mesi, hanno preferito non ufficializzare il legame. Alla fine, però, sono usciti allo scoperto. Anche sui social, di recente, non hanno fatto mancare dolci dediche e post zuccherosi. Tutto faceva credere che la storia poggiasse su basi solide. E invece è arrivato l’epilogo, senza lieto fine.

“È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori”. Così Chi Magazine che inoltre ha ricordato che soltanto qualche giorno fa Anna Tatangelo ha pubblicato uno scatto affettuoso con il cantante, al quale aveva fatto seguire una dedica al miele: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo””.

Il mistero sulle cause che avrebbero portato la relazione su un binario morto si fa ancor più fitto. Che cosa è accaduto di recente per far sì che la love story giungesse al capolinea? Al momento è giallo e resta da capire in che modo si è consumato l’addio ma già qualche voce parla di un tradimento da parte di lui. Questa sarebbe l’unica spiegazione ad un addio così frettoloso.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: le storie con Livio Cori e Denise Esposito

Anna Tatangelo aveva iniziato a frequentare Livio Cori dopo la fine della lunga love story vissuta con Gigi D’Alessio. Oggi il cantante partenopeo è legato a Denise Esposito, giovane donna che lo ha reso papà nei mesi scorsi. La ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama i riflettori dei media. Con D’Alessio conduce una vita appartata e familiare. Anche sui social Denise è molto attenta a mantenere la privacy e il riserbo sulla sua vita privata e su quella del piccolo bebè che ha accolto di recente.

