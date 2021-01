Anna Tatangelo esce allo scoperto con la nuova fiamma: Lui è un ricco imprenditore napoletano già famoso. Il Super Scoop

Dopo 15 anni d’amore e un figlio nato dalla loro relazione, Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio nel 2020 si sono detti definitivamente addio. Dopo alti e bassi e una precedente separazione seguita da una riconciliazione, stavolta la decisione sembra definitiva e i due cantanti hanno preso strade diverse. Anna Tatangelo recentemente ha parlato a Vanity Fair della fine del suo rapporto con Gigi D’Alessio. È da quasi un anno ormai che i due non stanno più insieme, pur rimanendo in buoni rapporti anche per Andrea, il figlio nato dalla coppia nel 2010.

“Non c’entrano terzi – ha raccontato la Tatangelo – Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.

“Un giorno gli ho detto – ha proseguito – ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia. Sono indipendente ancora di più oggi – conclude la Tatangelo – Con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio insieme, quello sì. Quindi è normale che ci vediamo, anche durante il pranzo la domenica”. Ma proprio ultimamente un piccolo scoop ha investito la cantante, pare infatti che per Anna ci sia un nuovo amore, un uomo molto riservato. ( continua dopo la foto)

Lo Scoop: Anna Tatangelo si è fidanzata

A lanciare l’indiscrezione sulla Tatangelo sul web è stato Alessandro Rosica attraverso il profilo Instagram “Investigatore social”. Informato sui fatti privati di alcuni personaggi noti, l’uomo ha risposto alle curiosità di un utente del web sulla situazione sentimentale attuale di Anna Tatangelo. “Si dice ci sia qualcosa con un facoltoso uomo a Napoli – si legge sui social – . Ma super riservato. Se saprò di più ne parlerò”. Al momento, dunque, pare che sulla vita privata della cantante di Sora ci sia assoluto silenzio e l’intenzione della Tatangelo a mantenere top secret tutto ciò che ruota attorno alla sua vita privata.

Insomma pare però che ultimamente la cantante si sia tradita. Una frase scritta sul suo profilo social ha infatti destata molto scalpore: "Sei nei miei pensieri, prima non c'eri", Ha infatti scritto Lady Tatangelo a corredo di alcuni scatti sensuali pubblicati su Instagram. La cantante ormai ha voglia di vivere nuove avventure e le sue parole, e allusioni social, sono un chiaro segnale di cambiamento ed evoluzione in amore. Insomma pare proprio che per l'ufficialità manchi davvero poco, quindi in bocca al lupo!