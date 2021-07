Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato: chi è la nuova fiamma della cantante

Anna Tatangelo ha ammesso di trovarsi bene con il nuovo fidanzato ma non ha rivelato di chi si tratta: scopriamo chi è.

La carriera di Anna Tatangelo è cominciata quando era ancora giovanissima. La cantante di Sora ha cominciato a cantare da bambina e a 7 anni partecipava già ai festival canori locali. Il talento era evidente e nel 2002 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo a soli 15 anni. Ne consegue un’immediata notorietà che la porta a duettare con Gigi D’Alessio lo stesso anno. Nel 2003 esce il suo primo album e nel 2004, sempre in coppia con Gigi D’Alessio, viene scelta per cantare la colonna sonora del film Disney ‘Aladdin’.

La carriera si mescola alla vita privata. La collaborazione con il collega fa nascere in entrambi un’attrazione reciproca che sfocia in una vera e propria relazione. L’annuncio della relazione è stato dato nel 2006, ma pare che i due abbiano cominciato a frequentarsi nel febbraio del 2005, quando Anna aveva appena compiuto 18 anni. In molti hanno messo in discussione quella relazione, ma tra loro è stato amore vero per tantissimo tempo. Negli ultimi anni, tuttavia, qualcosa si è rotto. C’è stato prima un allontanamento di qualche mese, rientrato per la voglia di entrambi di essere genitori presenti per il figlio Andrea, e lo scorso anno la definitiva rottura.

Anna Tatangelo fidanzata: chi è la sua nuova fiamma

La separazione è avvenuta senza grossi traumi. Entrambi hanno preso la decisione e adesso rimangono in ottimi rapporti per il bene del figlio. Gigi non parla mai dell’ex, mentre Anna, quando gli viene chiesto, parla solo che bene del suo primo grande amore. In questo primo anno da single, la Tatangelo non è stata vista in compagnia di nessuno e lei stessa ha fatto capire di non andare alla ricerca di una relazione o di un compagno a tutti i costi. L’eventuale avvicinamento a qualcuno sarebbe stato naturale e frutto di reciproca simpatia.

Tale incontro pare che ci sia stato, visto che la stessa Anna ha ammesso in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente‘ di stare bene e di aver intrapreso una nuova frequentazione: “Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti”. Ovviamente la cantante non ha rivelato il nome del nuovo fidanzato, preferendo lasciare che la storia si evolva prima di portarla alla luce.

Stando ai recenti rumor, però, si tratterebbe di Livio Cori, cantante napoletano che ha partecipato al Festival di Sanremo con Nino D’angelo nel 2019. L’artista non è nuovo a voci di corridoio insistenti: nel 2017, infatti, tutti pensavano che ci fosse proprio lui dietro al fenomeno musicale del momento: Liberato. Non si è mai scoperto se dietro a Liberato ci fosse proprio lui, ma il rapper non ha mai smentito le voci.