anna-tatangelo-in-costume-fa-impazzire-francesco-renga

Anna Tatangelo ha lasciato letteralmente a bocca aperta davvero tutti su Instagram con delle sue foto in costume intero nero, anche Francesco Renga.

Anna Tatangelo riesce sempre a conquistare il suo numerosissimo pubblico di fan sui social network. E non stiamo parlando solo dal punto di vista musicale grazie ai suoi splendidi brani e al suo immenso talento.

È indiscutibile anche la bellezza della cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone. Lo dimostrano anche i numeri che raccolgono i suoi post su Instagram, dove è seguita da oltre un milione e 800mila utenti. Infatti non vi è contenuto che non raggiunga decine di migliaia di ‘like‘ e centinaia di commenti di complimenti.

Ma da questo punto di vista, il suo più recente post ha avuto un successo ancor più straordinario del solito. Stiamo parlando del suo più recente contenuto, presente sul profilo Instagram dell’artista, i cui dati sono davvero incredibili.

Anna Tatangelo in costume intero nero conquista tutti, anche Francesco Renga

Nel momento in cui stiamo scrivendo si contano oltre 127mila e 700 ‘mi piace‘ e si leggono quasi 1.500 messaggi di complimenti da parte dei suoi fan. E non vi è di che sorprendersi, viste le 4 meravigliose foto presenti all’interno del contenuto in questione.

Si tratta di immagini che lasciano a bocca aperta. In questi scatti la cantante indossa un costume intero di colore che mette in risalto le sue curve e tutta la sua bellezza.

Tra le tante persone che hanno apprezzato queste foto vi è un collega di Anna. Stiamo parlando del cantante Francesco Renga. L’artista ha scritto il seguente commento, molto simpatico, sotto al post della donna.

Annaaaaaaaa!!!???🤪

Un messaggio a cui Anna ha risposto in maniera molto divertita con questa serie di emoji.