anna-tatangelo,-incidente-in-moto:-cade-addosso-a-un-ragazzo-(video)

Momenti di paura per Anna Tatangelo, che ha avuto un piccolo incidente in moto durante la realizzazione di un nuovo videoclip. La cantante, tornata recentemente sulle scene musicali con il singolo Serenata, si prepara a infiammare l’estate con un nuovo brano. Intanto, però, ha infiammato di paura i suoi fan per l’incidente che l’ha vista protagonista!

Anna Tatangelo cade dalla mota: piccolo incidente sul set

Anna Tatangelo sta vivendo un momento d’oro: dopo il successo di Guapo e Fra me e te, i due singoli che l’hanno vista duettare rispettivamente con Geolier e Gemitaiz, ha appena pubblicato il brano Serenata. Ma Anna è inarrestabile: per la bella stagione, infatti, ha in serbo un altro brano, di cui ha già girato il video.

Durante la realizzazione del videoclip, Anna Tatangelo, intenta a cantare su una moto di grossa cilindrata, ha avuto un piccolo incidente: ha perso l’equilibrio ed è caduta addosso a uno dei figuranti del video. Per fortuna non è successo nulla di grave e il tutto si è concluso con una bella risata. Ma quanto bisogna ancora attendere per vedere il filmato, senza la caduta che ha spaventato la povera Anna? La Tatangelo, a tale proposito, non si è sbilanciata, ma pare che presto ci saranno grandi novità per il suo pubblico!

Intanto, qui di seguito, potete vedere il piccolo incidente in moto di Anna Tatangelo:

Anna Tatangelo a Verissimo: «Con Gigi tanti errori»

Anna Tatangelo, recentemente, ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo, in cui ha racconta il delicato periodo dopo la rottura con Gigi D’Alessio:

Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo

Anna Tatangelo e il figlio Andrea, avuto da Gigi D’Alessio / Foto: @annatatangeloofficial [IG]

Anna e Gigi sono stati insieme per quattordici lunghi anni, nonostante la differenza d’età, i pettegolezzi e il mancato matrimonio. Nel 2010 è nato il loro unico figlio Andrea, nel 2017 la prima crisi e nel 2020 l’addio definitivo senza possibilità di ritorno.

Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda.

Anna Tatangelo ha un fidanzato?

Dall’intervista è emerso che Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato, anche se non ha voluto rivelarne il nome. In un recente passato si è parlato di un flirt con il collega Livio Cori, ampiamente smentito dalla cantante.

Foto: @liviocori [IG]

Gigi D’Alessio, invece, ha iniziato una relazione con una nuova compagna molto più giovane: Denise Esposito.

Denise Esposito, nuova fidanzata di Gigi D’Alessio

