Anna Tatangelo lascia Livio Cori, è ufficiale: ecco perché è finita tra loro

Livio Cori e la popolare cantante si sono lasciati: l’ultimo gossip

Sono ormai diversi mesi che non si fa altro che parlare della vita sentimentale di Anna Tatangelo. Difatti sono usciti diversi gossip su una presunta crisi con il suo compagno. Tuttavia lei non ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito, preferendo lasciar chiacchierare le persone. Oggi la fanpage instagram thepipol_gossip ha rivelato di essere venuta a conoscenza che i due si sono lasciati definitivamente:

“Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori…”

Pare sia stata proprio la cantante ad aver messo la parola fine a questa storia dopo due mesi di presunti tira e molla.

Anna Tatangelo dice addio al rapper napoletano: c’entra Gigi D’Alessio?

Ovviamente in tanti si staranno chiedendo perchè la popolare cantante ha deciso di lasciare definitivamente Livio Cori, visto che fino a pochi mesi fa ha rivelato che le cose tra loro stavano andando molto bene (a inizio anno sono addirittura circolati rumor sul fatto che la coppia stava pianificando le nozze). A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato sempre la fanpage instagram thepipol_gossip. In base alle indiscrezioni raccolte dalla suddetta fanpage pare che la cantante, il cui padre ha subìto un furto non molti giorni fa, si sarebbe accorta di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Gigi D’Alessio, il quale ha però voltato pagina definitivamente dopo la loro rottura:

“Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio…”

Livio Cori è ancora innamorato della cantante: il retroscena

Successivamente la fanpage instagram thepipol_gossip ha anche rivelato che il rapper partenopeo pare non abbia reagito bene questa presunta decisione presa da Anna Tatangelo. Difatti il ragazzo pare continui ad essere innamorato di quest’ultima, anche se ovviamente deve farsene una ragione e andare avanti con la sua vita: “Enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei…” Che tra i due possa esserci un riavvicinamento nei prossimi giorni? Oppure sarà davvero finita definitivamente? Chissà, intanto questo gossip ha già fatto il giro del web in poco tempo.

