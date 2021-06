anna-tatangelo:-“per-tanti-anni-sono-stata-zitta-ma-ora-…”

Anna Tatangelo, bellissima e bravissima cantante e conduttrice televisiva italiana, nel corso degli anni è stata spesso al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. Unione dalla quale è nato anche un bellissimo bambino. La Tatangelo nel corso degli anni trascorsi al fianco di Gigi D’Alessio si è però trovata a dover fare fronte a numerose difficoltà e proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a Francesca Fagnani si è lasciata andare a delle importanti rivelazioni.

L’intervista di Anna Tatangelo nel programma Belve

Anna Tatangelo ha fatto innamorare il pubblico della sua voce e della sua musica quando era solamente una ragazza. All’età di 15 anni ha infatti partecipato al Festival di Sanremo nella Categoria Giovani vincendo con il brano ‘Doppiamente fragili’. Da quel momento in poi il suo successo è cresciuto sempre di più ma nonostante ciò, per via della sua vita privata, si è trovata negli anni a dover fare i conti con parecchie critiche. L’artista, che non si è mai espressa sull’argomento, si è lasciata andare ad alcune confessioni nel corso dell’intervista concessa a Francesca Fagnani per il programma Belve che verrà trasmesso su Rai Due venerdì 11 giugno. Nello specifico la Tatangelo ha raccontato di essersi trovata in serie difficoltà tante volte e di non rimpiangere, ad oggi, nulla di quella vita.

Le parole dell’artista

“Avvantaggiata personalmente, soltanto l’essere affiancata da una persona che ha 20 anni più di me di esperienza artistica. La parte che mi ha svantaggiata: la sua musica è stato un pretesto per attaccarmi. Mi dicevano: ‘Però sti pezzi sono troppo dalessiani”. Queste le parole di Anna Tatangelo che ha così espresso quello che è il suo pensiero sul fatto che per molti anni si è trovata ad essere spesso definita semplicemente ‘la fidanzata di’. La giovane artista, mamma di un bellissimo bambino di nome Andrea, nel corso dell’intervista in questione ha inoltre raccontato di quel lungo periodo della sua vita nel corso del quale non si parlava di altro se non della sua vita privata con l’unico scopo di “infangare le persone”. E a tal proposito ha voluto precisare “Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi”. Ad oggi la Tatangelo afferma di non rimpiangere nulla di quel periodo e di stare bene così.

La nuova vita sentimentale

Nel corso dell’intervista non sono mancate le domande sull’attuale vita sentimentale dell’artista che sembrerebbe essere legata ad un giovane artista campano di nome Livio Cori. E proprio a proposito del nome del giovane la Tatangelo nel corso dell’intervista ha affermato “Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo”. E alla domanda se è innamorata o no ha risposto “Innamorata è un parolone, però sto bene”