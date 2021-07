anna-tatangelo-posta-una-foto-e-il-commento-di-francesco-renga-infuoca-il-web

Anna Tatangelo è una bellissima donna che ha finalmente trovato la sua serenità ed equilibrio dopo una gioventù abbastanza travagliata, durante la quale, come lei stessa ha più volte dichiarato, ha sofferto tanto per i commenti negativi della gente che all’inizio non ha accettato e, soprattutto visto di buon occhio che fosse fidanzata con Gigi D’Alessio e non credeva che tra loro ci fosse amore quanto, piuttosto, un interesse, esclusivamente di natura professionale, da parte della Tatangelo, all’epoca poco più che maggiorenne.

Anna Tatangelo, invece, negli anni ha dimostrato di amare tanto Gigi D’Alessio e dalla loro unione, nel 2010, è nato anche un figlio, Andrea che è la gioia più grande della vita della cantante di Sora.

Anna Tatangelo posta una foto molto sensuale e Franceso Renga commenta

Anna Tatangelo ha postato sui social, dove è sempre molto attiva, una foto con un costume intero nero che lascia poco spazio all’immaginazione. Il fisico del Tatangelo è statuario e la palestra, madre natura e qualche ritocchino hanno garantito un risultato da urlo. Dopo la foto che ha raccolto tantissimi messaggi positivi, è comparso anche un commento del bravissimo cantante bresciano, Francesco Renga che con lei è stato in giuria a All togheter now il programma condotto da Michelle Hunziker che ritornerà a settembre, pare, con la stessa formazione.

Sotto la foto della bellissima Anna Tatangelo, Francesco Renga ha scritto un’esclamazione che a sua volta la Tatangelo ha ricambiato con una serie di emoji e il web ha apprezzato tantissimo questo scambio eprchè già durante il programma qualcuno avesse insinuato che tra i due potesse esserci del tenero e in ogni caso la coppia piaceva molto. Loro, dal canto loro, si punzecchiavano e, spesso, bisticciavano ma sempre con tanto affetto.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una coppia fino a poco tempo fa ma poi la loro unione ha cominciato a vacillare fino alla rottura.

Anna e Gigi sono stati insieme dal 2006 al 2020 e nel 2010 è nato il loro bambino, Andrea.

Gigi D’Alessio, in una delle ultime puntate di Da noi a ruota libera, il programma che è andato in onda la domenica subito dopo Domenica In, condotto da Francesca Fialdini è andato ospite e ha raccontato: “Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità” ma non si riferiva alla sua ex compagna quanto piuttosto a problemi in ambito lavorativo.

Ora sembra che Gigi D’Alessio stia vivendo una nuova storia d’amore con una giovanissima ragazza, Denise Esposito. Si sarebbero conosciuti ad un concerto che lui ha tenuto a Capri.