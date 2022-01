anna-tatangelo-reagisce-male-alla-nascita-del-figlio-di-gigi-d’alessio:-stoccata-di-lei-sui-social.-“reazione-inaspettata,-fan-sotto-choc”

Gigi D’Alessio è appena diventato padre per la quinta volta e ai più attenti non è sfuggita la reazione indispettita di Anna Tatangelo. La storia tra i due ha fatto discutere moltissimo sin dall’inizio. 20 anni di differenza sono molti, e i malpensanti hanno sempre creduto che la Tatangelo avesse scelto D’Alessio solo per acquisire fama e popolarità, non ritenendola adeguata per diventare la sua compagna di vita. Nonostante questo, la coppia ha lottato contro tutto e tutti per farsi accettare, e ha dato inizio a una collaborazione anche dal punto di vista musicale che ha riscosso un grandissimo successo.

Tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio l’amore è nato tra una canzone e l’altra, ma la loro conoscenza è iniziata a un concerto dove la cantante era accompagnata dal padre. “L’ho conosciuto a un concerto, subito dopo Sanremo. Mio padre mi scortava ovunque e se vedeva un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: . Ci siamo rivisti dopo un anno, ma a me stava antipatico.” Rapporto cominciato male ma che poi si è trasformato in amore.

“Nel 2005 siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia”. Col tempo anche i loro fans hanno cominciato ad affezionarsi alla coppia. Ma dopo ben 14 anni di amore, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati definitivamente. Da quel momento, le frecciatine e i riavvicinamenti sono stati moltissimi. Nonostante entrambi siano andati avanti e abbiano incontrato nuovi partner, non sembrano reagire con felicità ai successi dell’altro in campo amoroso.

Lo vediamo chiaramente con la reazione di Anna Tatangelo alla nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio. Solo dopo poco tempo dalla fine della loro storia, il cantante partenopeo ha trovato ristoro tra le braccia di un’altra giovane donna, Denise Esposito. Di soli 26 anni, anche il loro amore, nato nell’ombra, ha fatto molto chiacchierare gli amanti del gossip. In un primo momento, vedendo gli sforzi dell’uomo di tenere segreta la relazione, abbiamo pensato si trattasse di un amore passeggero. In realtà così non è stato e i due hanno ben presto deciso di andare a convivere.

Solo qualche giorno fa è nato il figlio del loro amore, come Gigi D’Alessio aveva annunciato: “Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è una ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior”. La reazione di Anna Tatangelo alla nascita è di totale indifferenza, Sui social la donna non ha dimenticato di fare i suoi auguri a Michelle Hunziker, per il suo 45esimo compleanno. Per la nascita del fratellino di suo figlio Andrea, Francesco, non ha pubblicato nulla. Evidentemente una reazione dispettosa.

