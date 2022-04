Anna Tatangelo rompe il silenzio su Gigi D’Alessio, “Quello che mi ha fatto è terribile. Ecco tutta la verità”. Fan sotto choc

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono sicuramente tra le coppie più chiacchierate della televisione italiana e ancora oggi si parla dei motivi che li hanno spinti alla separazione. E’ successo a Detto Fatto, il programma Rai condotto da Bianca Guaccero che, insieme a un team di esperti, da consigli ai telespettatori sul fai da te, make up, moda e tanti altri aspetti della vita quotidiana senza dimenticare le pillole di gossip. L’argomento trattato nell’ultima puntata è proprio quello delle separazioni più celebri, e tra queste non potevano di certo mancare i due famosissimi cantanti.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio infatti ha fatto scalpore sin dal primo momento. Lei giovanissima in cerca di successo, lui molto più grande e già affermato, i malpensanti non hanno tardato a dare il loro giudizio. In molti infatti erano convinti che la donna fosse interessata esclusivamente alla notorietà che questa relazione poteva assicurarle. Ma il tempo è galantuomo e la cantante ha dato alle lingue lunghe una bella lezione. E’ restata al fianco del napoletano per ben quindici anni, e con lui ha dato vita anche a un figlio. Prima della separazione che ha fatto discutere anche più degli inizi del loro amore.

A Detto Fatto si è svelato un nuovo aneddoto riguardo il rapporto sentimentale tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tempo fa la cantante aveva ammesso di essere rimasta molto delusa del fatto che il suo compagno non avesse voluto portarla all’altare. Come per molte donne, uno dei suoi sogni sin da bambina era quello di indossare il vestito bianco e di convolare a nozze. E un uomo che non vuole realizzare questo desiderio, probabilmente non è l’uomo della sua vita. Nel programma di Bianca Guaccero l’ospite della giornata ha svelato il motivo che avrebbe spinto il famosissimo a non rendere felice la sua compagna.

“Probabilmente Gigi D’Alessio non se l’è sentita per rispetto della famiglia precedente, tra l’altro tra la famiglia precedente, Carmela ed i suoi tre figli ed Anna le cose non sono andate di amore e d’accordo”. Mettere insieme due famiglie non è semplice. Vediamo Albano, che ancora oggi cerca di far andare d’accordo le due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso, inevitabilmente. C’è poi invece Alessia Marcuzzi che va in vacanza con Facchinetti e la sua nuova moglie. Insomma, non per tutti è semplice gestire questo tipo di rapporti e la Tatangelo non ha legato bene con la famiglia precedente del suo uomo.

Questo sembra essere stato uno dei punti di rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Non solo, la giornalista ospite a Detto Fatto ha aggiunto anche che il troppo lavoro potrebbe aver influenzato ancora di più la scelta della coppia. Questo è quello che aveva affermato la sorella di lei in una vecchia intervista: “La sorella di Anna, Silvia, in un’intervista ha detto che secondo lei è dipeso molto dal lavoro, entrambi con la valigia in mano e non sono riusciti a viversi la quotidianità serenamente”. Adesso lei è fidanzata con Livio Cori, mentre lui è diventato papà per la quinta volta del piccolo Francesco, avuto insieme alla sua nuova compagna Denise Esposito.

