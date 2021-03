Anna Tatangelo su tutte le furie, lo sfogo: “Ora non ho più paura, fatevi i ca**i vostri”

Anna Tatangelo furiosa su Instagram: il motivo

Da qualche giorno a questa parte Anna Tatangelo è finita per l’ennesima volta al centro del gossip per un suo presunto flirt con il rapper Livio Cori. A sganciare questa voce è stato il programma di Adriana Volpe Ogni Mattina, in onda su Tv8. Ovviamente in pochissimi minuti riviste e portali che si occupano di pettegolezzi hanno riportato la notizia aggiungendo anche delle cose non veritiere.

Per questo motivo la cantante di Sora è intervenuta attraverso delle Stories su Instagram in cui non solo ha smentito il flirt con il collega. Inoltre, l’ex di Gigi D’Alessio ha annunciato di essere pronta a diffidare tutti coloro che scrivono falsità nei suoi confronti. “Ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata”, ha asserito la professionista frusinate.

La cantante smentisce i flirt che le hanno attribuito

Attraverso delle Stories su Instagram, Anna Tatangelo ha fatto sapere che non ha mai rilasciato interviste in merito, quindi quei virgolettati sono solo delle fake news. Inoltre, la cantante di Sora ha fatto sapere che è da quando era minorenne che legge e sente fesserie sul suo conto.

Subito dopo l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha smentito la storia con Livio Cori, spiegando meglio il loro rapporto: “Ci tengo a precisare che conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca****e del ‘Gigi ha presentato Livio ecc…’ risparmiatevele”. In poche parole, sembra che tra Anna Tatangelo e Livio Cori non ci sia un flirt ma solo un rapporto professionale.

Anna Tatangelo parla del suo ex Gigi D’Alessio

Sempre su Instagram, durante il suo duro sfogo Anna Tatangelo ha tirato in ballo Gigi D’Alessio, suo ex compagno e padre del figlio Andrea. Il professionista napoletano nelle in questi giorni è finito anch’esso al centro del gossip, per questo motivo la sua ex ha voluto precisare:

“Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io”. Infine, la cantante frusinate ha concluso il suo sfogo su Instagram facendo un chiarimento: “Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io”.

