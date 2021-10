anna-tatangelo,-sua-sorella-svela:-“rottura-con-gigi-d’alessio?-era-disperata”

Anna Tatangelo e la rottura con Gigi D’Alessio, la sorella di lei confessa: “Era disperata”

La sorella di Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Di Più per presentare la sua nuova canzone in collaborazione con Viola Valentino. In questa occasione ovviamente il giornalista non ha potuto esimersi dal chiederle come sua sorella Anna Tatangelo ha reagito nel momento in cui è finita la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. E quest’ultima, con estrema schiettezza, non ha fatto mistero che la sorella Anna Tatangelo era disperata:

“Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta…”

La sorella di Anna Tatangelo ha poi confessato che fino all’ultimo ha sperato che ritornassero insieme, ma purtroppo le cose sono andate diversamente: “L’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra…”

Anna Tatangelo fidanzata con Livio Cori, la sorella: “All’inizio non ne voleva parlare”

Successivamente il giornalista del magazine Di Più ha fatto presente alla donna che ormai sua sorella Anna Tatangelo ha voltato a sua volta pagina fidanzandosi con Livio Cori. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha dichiarato che all’inizio non è stato semplice per la sorella parlare di questo suo nuovo amore: “All’inizio non ne voleva parlare, neanche con me…” Il motivo? Secondo la sorella di Anna Tatangelo, la quale è stata ospite a Star in the star, ha dichiarato di credere che all’inizio avesse difficoltà a parlare di questo suo amore per insicurezza: “E’ normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze…”

Scene da un matrimonio, sorella di Anna Tatangelo sicura: “Programma perfetto per lei”

Il giornalista del magazine Di Più ha poi voluto chiedere alla donna di esprimere una sua opinione su sua sorella Anna Tatangelo alla conduzione di Scene da un matrimonio. E quest’ultima ha rivelato di credere che sia assolutamente il programma più adatto a lei:

“E’ perfetto per mia sorella Anna Tatangelo…Lei ama i matrimoni…”

E alla domanda se Anna Tatangelo è pronta a sposarsi, la sorella si è limitata a dire che il suo sogno più grande è quello di diventare nuovamente madre.

