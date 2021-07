Anna Tatangelo svela tutto sul nuovo programma che condurrà: i dettagli

La cantante Anna Tatangelo svela tutto sul nuovo programma che condurrà prossimamente: ecco i dettagli e di che cosa si tratta.

Il selfie di Anna Tatangelo (Screenshot Instagram)

Anna Tatangelo debutterà come presentatrice nella prossima stagione di Mediaset che inizierà da settembre prossimo, dopo l’estate. Per la cantante laziale, infatti, si tratterà della prima esperienza alla guida di un programma tutto suo.

È diventata famosa grazia alla vittoria del Festival di Sanremo Giovani nel 2002, con il brano Doppiamente Fragili. In seguito, ha iniziato la carriera da cantate partecipando ad altre sette edizioni di Sanremo e pubblicando otto album nel giro di quindici anni.

Contemporaneamente ha iniziato anche a partecipare a diversi programmi televisivi come ospite, come giurata o come concorrente. Nel 2005 si è fidanzata con Gigi D’Alessio, i due sono stati insieme fino al 2020 e hanno avuto anche un figlio chiamato Andrea, nato nel 2010.

Anna Tatangelo, ecco il programma che condurrà da settembre.

La cantante laziale è stata voluta in maniera decisa da parte di Piersilvio Berlusconi, vice-presidente di Mediaset. La trasmissione che condurrà avrà molta responsabilità, infatti prenderà il posto di Domenica Live, programma di Barbara D’Urso, chiuso dopo dieci anni.

Il programma che sarà condotto dall’ex compagna di Gigi D’Alessio sarà Scene Da Matrimonio. Intorno alla trasmissione si sta creando molta aspettativa e curiosità. Inizialmente era stato proposto ad Alessia Marcuzzi che però ha rifiutato e ha addirittura abbandonato Mediaset, la causa è stato il cachet troppo basso.

