“anna-tatangelo-tra-le-mie-preferite”:-parla-luca,-figlio-di-gigi-d’alessio-e-l’ex-moglie-carmela

Il legame sentimentale tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è interrotto da qualche tempo ma è rimasto intatto l’affetto tra la cantante di Sora e Luca, figlio del suo ex compagno. Lo dimostra uno scambio social che risale a qualche ora fa. Come il padre, anche Luca si occupa di musica ed è popolarissimo tra i suoi coetanei. Per questo motivo, qualche ora fa il 17enne ha inserito tra le sue Instagram stories il “box delle domande”, una speciale app che consente ai follower di inviare domande in forma privata al proprietario del profilo che sceglie quelle alle quali intende rispondere per poi pubblicare domanda e risposta tra le sue storie. Tra le domande alle quali Luca decide di rispondere c’è quella di un utente che gli chiede di fare il nome di tre tra le artiste italiane donne che preferisce. E il giovane artista risponde così: “Annalisa, Arisa e Anna Tatangelo. Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi”.

Anna Tatangelo lo ringrazia: “Ti voglio bene”

Intercettata la storia di Luca, che aveva provveduto a taggarla affinché i complimenti pubblici le arrivassero direttamente, Anna ha deciso di condividere la storia pubblicata dal figlio del suo ex compagno sul suo profilo. “Ti voglio bene”, ha scritto la cantante a dimostrazione del fatto che l’affetto nei confronti del giovane non si è interrotto con la fine della sua storia con D’Alessio.

Gli screzi con Ilaria, secondogenita di Gigi D’Alessio e Carmela Barbara

Meno affettuoso è stato, almeno per un periodo, il rapporto tra Anna Tatangelo e Ilaria, secondogenita di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. All’epoca della prima crisi vissuta dalla coppia di artisti, quando Anna si decise a raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista a Vanity Fair, Ilaria pubblicò un lungo post con il quale rendeva noto di non avere mai instaurato con la ex compagna del padre un buon rapporto. “Non è vero che abbiamo un bel rapporto”, scrisse Ia giovane, “È una donna cattiva e non adatta alla semplicità della nostra famiglia. Ci vediamo e non ci guardiamo nemmeno negli occhi”. Parole che Anna non volle commentare ma che sono lontane anni luce dall’affetto che sembra legarla al giovane Luca.