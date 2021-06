anna-tatangelo-vuota-il-sacco:-“della-vita-con-gigi-d’alessio-non-mi-manca-niente”

Anna Tatangelo – Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo torna a parlare di Gigi D’Alessio

Recentemente Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista ad un noto programma televisivo dove è tornata a parlare della sua rottura definitiva con Gigi D’Alessio. I due cantanti si no lasciati nel marzo del 2020 prima che in Italia iniziasse il lockdown dovuto alla pandemia.

“Gli ultimi due anni sono stati difficili per me, tra un trasloco, una separazione, un bambino di mezzo, sono cose che ti fanno crescere: la musica mi ha salvato. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme- Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n’è andata una parte di Anna“, ha riferito l’artista di Sora a Belve.

Alla cantante non manca la vita che aveva con il professionista napoletano

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio formavano una coppia dal 2006, anche se in questo arco di tempo hanno avuto più crisi, molti dei quali rimasti all’oscuro ai giornali e siti di gossip. Prima della rottura definitiva i due si sono lasciati per un anno per poi riprovarci con un altro esito negativo.

“Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli, se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi. La cosa peggiore di aver vissuto la mia vita privata sotto ai riflettori è stata la pressione di dover dimostrare. Mi sono sempre dedicata troppo agli altri, ho pensato ad accontentare i giornali ad esempio. La psicoterapia mi ha aiutato tantissimo“, ha fatto sapere la cantante di Sora al programma Belve. Quest’ultima ora avrebbe un nuovo compagno, ma alla domanda diretta su questa storia, lei ha risposto così: “Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo“.

La rabbia di Anna Tatangelo sui giornalisti di gossip

Qualche settimana fa Anna Tatangelo ha avuto un duro sfogo sul suo account Instagram. In quell’occasione la cantante di Sora si era scagliata contro i giornalisti che secondo lei inventano storie di gossip solo per vendere qualche copia in più.

“Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io. Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io. Ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io”, aveva scritto l’ex di D’Alessio.