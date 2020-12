anna-valle-e-il-fake-social:-«mi-fa-litigare-con-i-colleghi-e-dice-che-sono-malata»

Una lunga disavventura social per Anna Valle. Da ormai alcuni anni, infatti, gira sul web un suo profilo fake che le sta creando svariati problemi. Ecco perché, non riuscendo personalmente a far chiudere la pagina, ha diffuso un video in cui spiega il furto d’identità: «Ribadisco che su internet non possiedo un account e non esistono profili autorizzati né in modo ufficiale né ufficioso», spiega l’attrice.

«Ci tengo inoltre ha precisare che godo di ottima salute», aggiunge, «che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neppure da trattare con superficialità». Sì, perché come rivela in un’intervista al Corriere della Sera, il suo alter-ego fake ha sparso in giro la notizia di una presunta malattia: «Si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile», racconta Anna.

«Tanto che alcuni amici mi hanno chiamata per consigliarmi un gastroenterologo». E se ci sono cascate persone a lei care, figuriamoci i fan: «Ci sono 50mila persone che credono di seguire me su Instagram, ma in realtà non sono io. C’è questa persona che scrive e risponde spacciandosi per me, una storia che va avanti da almeno quattro anni». Con annesse brutte figure «fake», soprattutto con alcuni colleghi.

«Quel profilo una sera ha criticato un vestito indossato da Barbara D’Urso», ricorda la Miss Italia 1995. «Io, che stavo tornando a casa dal set, ho ricevuto una telefonata in cui gli uffici stampa chiedevano se fossi impazzita a scrivere certi commenti». Tra l’altro su questa pagina ci sono foto recentissime: «Le ruba sul web, ma io non racconterei mai la mia quotidianità. Per questo non sono sui social».

Un account che non ha la consueta spunta blu – tipica delle pagine dei personaggi pubblici – ma che continua a spacciarsi per Anna Valle nonostante molteplici denunce: «Ho fatto due segnalazioni a Instagram ma non hanno sortito effetti. Allora mi sono rivolta alla Polizia Postale che sta seguendo il caso insieme ai Carabinieri, ma per adesso nulla». Anche se Anna, un mini-identikit del fake se l’è già fatto.

«Credo proprio sia una persona molto sola».

