Annalisa outfit estivo: occhiali da sole, top cortissimo e abbronzatura | Bellissima

La bella Annalisa ha mostrato il suo splendido look estivo: meravigliosa come sempre. Ecco come appare la nota cantante.

La Scarrone è sicuramente una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiana. La giovane raggiunse infatti la notorietà grazie alla sua partecipazione al talent ‘Amici‘, condotto da Maria De Filippi. Nel corso degli anni, è diventata anche conduttrice televisivo ed ha raggiunto diverse volte il palco dell’Ariston durante i Festival di Sanremo. Sapete cos’ha pubblicato recentemente l’artista? Ecco lo scatto.

Annalisa in versione estiva: l’outfit della cantante

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Annalisa ha postato una foto che la ritrae mentre posa liberamente dinnanzi alla fotocamera e con uno sguardo davvero profondo.

“L’estate è finalmente a colori“, ha scritto come didascalia del post. Ed è proprio vero: nel guardare il suo scatto, si percepiscono tutti i colori della sua anima. La cantante indossa infatti un paio di occhiali da sole modernissimi e un top cortissimo verde vescica, che lascia intravedere le sue forme sinuose.

E’ inoltre impossibile non notare che l’artista porta anche un paio di pantaloni (o pantaloncini) a jeans, di cui si vede solamente una parte del tessuto. I capelli sono come sempre rosso rame, e Annalisa si mostra più splendida che mai. Non può infine mancare la sua leggera (e iniziale) abbronzatura, che dà l’idea del periodo in cui ci troviamo: l’estate è infatti incollata proprio sulla sua pelle.

Il post ha ovviamente ottenuto numerosissimi consensi da parte dei suoi fans, che non hanno potuto fare a meno di commentare complimentandosi con la sua bellezza. “Che bella che sei“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Dolcissima, meravigliosa”, “Bravissima e bellissima”, “Colorata come te“.

La vita privata di Annalisa

Non si hanno molte informazioni sulla vita sentimentale di Annalisa, dato che la cantante è sempre stata riservatissima.

Si sa però che è stata legata sentimentalmente, fino al 2017, a Davide Simonetta (musicista, produttore e compositore musicale), con cui ha collaborato professionalmente anche dopo la rottura. Dopo la fine della loro storia d’amore, alcune indiscrezioni hanno rivelato che la giovane si sarebbe nuovamente fidanzata ma non è stato mai confermato nulla.