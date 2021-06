Annalisa Scarrone ha rischiato la vita! Salva per miracolo: chi è il suo eroe

La cantante Annalisa Scarrone è ormai una interprete di successo della musica italiana, ma alcuni anni fa ha rischiato di morire: il retroscena.

Nell’ultimo decennio, è diventata ormai una delle cantanti più affermate in Italia. Annalisa Scarrone miete successi e non soltanto quelli.

Diventata famosa grazie alla partecipazione al talent show ‘Amici’, da allora non si è più fermata.

Più volte presente al Festival di Sanremo, dove si è classificata terza nel 2018 con il brano ‘Il mondo prima di te’, ha spesso conquistato le radio con le sue hit. I suoi brani hanno ottenuto svariati riconoscimenti e in estate è stata più volte protagonista di canzoni orecchiabili e accattivanti.

Quest’anno, ha anche cantato l’inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia.

Sui social, è inoltre molto attiva, specialmente su Instagram, dove non mancano scatti davvero affascinanti. La quasi 36enne ligure è una vera celebrità del web e lascia ripetutamente i fan senza parole per la sua bellezza.

Nella vita di Annalisa c’è però un retroscena legato a un episodio particolare. La cantante, diversi anni fa, ha infatti rischiato di morire.

L’accaduto fu raccontato nel corso di un’intervista, nel 2013, a ‘Dipiùtv’, da suo padre Elvio.

I fatti in particolare risalivano al 2009, poco prima che Annalisa si iscrivesse al talent ‘Amici’. Elvio Scarrone racconta:

Eravamo tutti in casa, era notte. Ho sentito un grido di aiuto e mi sono precipitato in camera sua. Annalisa stava soffocando, era diventata grigia in volto. La lingua le era finita in gola, era come se la stesse ingoiando.