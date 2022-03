Anne-Elisabeth Lemoine : sa déclaration très étonnante face à Bilal Hassani et sa mère

À l’occasion de la diffusion de l’émission 40 ans de chansons de Céline Dion : les stars chantent pour le Sidaction, samedi 26 mars 2022, sur France 2, Bilal Hassani était invité sur le plateau de C à vous. À ses côtés, sa mère, Amina Frühauf, était présente afin de faire la promotion de son livre. Interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs, la jeune femme a expliqué pourquoi elle avait décidé de raconter son histoire. Elle a ainsi indiqué : “À force de voir des mamans et des papas de toute classe sociale venir me dire : ‘Qu’est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Comment nous pourrions faire pour aider nos enfants à s’accepter et pour les aider à supporter le rejet de la société ?’ Trois ans après, ce livre est devenu une évidence. Au début, je ne me sentais pas légitime pour conseiller les parents et après je me suis dit que j’allais juste raconter mon histoire et peut-être que dans mon parcours, les parents vont être inspirés et crée leur méthode d’éducation.“

Dans son livre, la mère de Bilal Hassani explique que pour que son enfant apprenne à être libre, il faut avant tout que son parent soit libre aussi. Sur le plateau, cette dernière a expliqué : “Il faut donner l’exemple, parce que les paroles sont bien, bien évidemment, il faut parler, mais il faut donner l’exemple. Si un parent reste déjà enfermé lui-même dans un carcan ou s’il reste tout simplement angoissé de ce que la société pense de lui, il ne pourra pas expliquer à l’enfant qu’il doit se libérer de ses chaînes et qu’il doit juste respirer et aller vivre sa vie et être heureux !“

“Des parents me demandent des conseils pour aider leur enfant à s’accepter et à supporter le rejet de la société. Le meilleur conseil, c’est de donner l’exemple : pour que votre enfant soit libre et heureux, soyez le déjà vous-même”

Amina Frühauf & @iambilalhassani dans #CàVous⬇️ pic.twitter.com/2rix4IDTVJ — C à vous (@cavousf5) March 25, 2022

Anne-Elisabeth Lemoine, fan de la mère de Bilal Hassani

Au cours de l’émission, l’animatrice a énormément apprécié les mots d’Amina Frühauf. En présentant son livre, elle a ainsi déclaré : “”Être mère, Taha, Bilal et moi’, c’est chez Michel Lafon. Moi, j’étais fan de vous Bilal, mais je me demande si je ne suis pas plus fan de votre mère !” Alors que la jeune femme l’a remercié, son fils, Bilal Hassani, a lâché : “On l’est tous !“

Bilal Hassani et sa mère, Amina Frühauf © France 5

Bilal Hassani et sa mère, Amina Frühauf © France 5

Bilal Hassani et sa mère, Amina Frühauf © France 5

Amina Frühauf et Bilal Hassani © Instagram

Anne-Elisabeth Lemoine © France 5

Bilal Hassani et sa mère, Amina Frühauf © France 5

Anne-Elisabeth Lemoine © France 5

Bilal Hassani et sa mère, Amina Frühauf © France 5

Bilal Hassani et sa mère, Amina Frühauf © DOMINIQUE JACOVIDES

Bilal Hassani © OLIVIER BORDE

Bilal Hassani © Tiziano Da Silva

Bilal Hassani et sa mère, Amina Frühauf © Tiziano Da Silva