Anne-Sophie Lapix écartée du débat d’entre-deux-tours : Léa Salamé et Gilles Bouleau réagissent et lui apportent leur soutien

Anne-Sophie Lapix peut compter sur le soutien de ses collègues. A quelques jours du débat de l’entre-deux-tours, Gilles Bouleau et Léa Salamé ont tenu à revenir sur l’éviction de la présentatrice du 20 heures de France 2. Elle a été récusée de ce rendez-vous télévisuel, qui aura lieu le 20 avril prochain à 21 heures. Récusée par Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour laquelle la journaliste “n’arrive pas à dissimuler son hostilité”, comme l’expliquait Jordan Bardella. Une description qui n’a pas vraiment plus au duo qui les interrogera. “Ce n’est pas ce que j’ai perçu dans les interviews qu’Anne-Sophie a réalisées. Qu’il ait une opinion, OK. Mais qu’il la déclare publiquement, je trouve ça un peu plus dérangeant”, a expliqué Gilles Bouleau dans les colonnes du Parisien ce samedi 16 avril.

“Dans un face-à-face, les politiques ne choisissent pas leurs interlocuteurs ni les questions mais ils sont libres des réponses”, a regretté le présentateur du 20 heures de TF1. Comme lui, Léa Salamé a également été “gênée” car pour elle, “ce n’est pas aux politiques de donner sur un plateau télé un bon ou un mauvais point aux journalistes”. L’animatrice d’Elysée 2022 a expliqué à nos confrères avoir “eu un immense plaisir à travailler avec elle” sur le rendez-vous politique de France 2. “Elle s’est mise en danger en acceptant de participer à cette émission politique alors qu’elle n’y était pas obligée, a reconnu le binôme de Laurent Ruquier dans On est en direct. En plus d’être une excellente journaliste, c’est une femme courageuse et droite.” Si Anne-Sophie Lapix n’a pas publiquement réagi à cette éviction, elle a “longuement parlé” à Léa Salamé.

Léa Salamé : “”Il y a cinq ans, c’était tendu et extrêmement violent”

“On m’a suffisamment reproché dans ma carrière d’être trop agressive et trop dure. Alors cela me fait sourire d’entendre, depuis quelques jours, que les politiques m’auraient choisie parce que je serais douce ou inoffensive”, a ajouté Léa Salamé. Pour la première fois donc, elle va animer le rendez-vous télévisuel de l’entre-deux-tours. Et la journaliste a “la trouille” parce qu’elle sait qu’il “y a une attente démocratique monumentale, dans une campagne étrange, sans débat notable”. Pour préparer au mieux le débat, elle compte aussi discuter avec Nathalie Saint-Cricq, qui était à sa place en 2017. “Il y a cinq ans, c’était tendu et extrêmement violent. J’ai revu les images, c’en était malaisant”, a-t-elle ajouté auprès du Parisien. Le mercredi 20 avril prochain, Anne-Sophie Lapix, elle, sera sûrement devant sa télévision.

