Anne-Sophie Lapix : quand Edouard Philippe, ulcéré, a voulu lui mettre son “poing dans la figure” !

C’est une interview qu’Edouard Philippe comme Anne-Sophie Lapix n’oublieront jamais. Le 17 mars 2020, la présentatrice du 20 heures recevait le Premier ministre de l’époque. Depuis Matignon, il s’exprimait alors sur le confinement, mis en place la veille pour lutter contre la pandémie de coronavirus. A l’époque, Anne-Sophie Lapix l’avait interrogé sur le “retard” pris par le gouvernement face à cette situation inédite. “Est-ce qu’on a pas pris du retard en voulant à tout prix maintenir le premier tour des Municipales“, lui avait-elle notamment demandé. Depuis l’hôtel de Matignon, Edouard Philippe n’aurait guère apprécié cette question. Selon Télérama, il aurait même perdu son calme une fois l’interview terminée. “Si elle avait été en face de moi, je lui aurais mis ma main dans la figure”, aurait lancé l’ex-Premier ministre, fou de rage, à son entourage.

Cet épisode, selon Le Monde, aurait ensuite été le point de départ de la mauvaise entente entre l’Elysée et le ton jugé “trop offensif” d’Anne-Sophie Lapix. C’est en partie pour cette raison qu’Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen, aurait évincé la journaliste du débat de l’entre-deux tours forçant France 2 à lui préférer Léa Salamé. Après cet entretien, la journaliste a été victime de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux et avait décidé de fermer son compte Twitter. “J’ai reçu un torrent de bouses sur les réseaux sociaux”, décrivait-elle au Parisien. Et de répondre à ceux qui l’avaient trouvée trop complaisante avec le locataire de Matignon : “Dans ces conditions, c’est compliqué de couper son interlocuteur. On se sent un peu coincé, précise la présentatrice du 20 Heures. Avec le décalage du son, ce n’est jamais un exercice facile, ni pour l’un ni pour l’autre”.

Anne-Sophie Lapix “a une totale indépendance”

Comme Edouard Philippe, de nombreuses figures politiques redoutent d’être interrogées par Anne-Sophie Lapix. “Elle ne déjeune pas avec les politiques, ne leur envoie pas de texto, n’a aucun contact avec eux sauf au moment du direct. C’est rare. Elle a une totale indépendance”, confie à Télérama son ancienne collaboratrice Stéphanie Secqueville. Au sein de France Télévisions, son éviction du débat de l’entre-deux tours est très mal vue. “Je ne comprends pas que la direction de l’information ne la soutienne pas davantage. Ils devraient s’insurger contre ces méthodes inacceptables, s’agace un cadre du groupe télévisuel dans les colonnes de Télérama. Si c’est Gilles Bouleau pour TF1, ça doit être Lapix pour France 2. Les politiques n’aiment pas qu’on les pousse dans leurs retranchements. Anne-Sophie n’a pas peur de monter au filet.” La journaliste, quant à elle, préfère pour le moment ne pas s’exprimer.

