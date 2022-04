Anne-Sophie Lapix : son mari atteint d’une tumeur opéré dans le secret

Présentatrice titulaire du JT de 20h de France 2 depuis l’éviction de David Pujadas en 2017, Anne-Sophie Lapix partage sa vie avec l’homme d’affaire Arthur Sadoun depuis près de 15 ans. Ils se sont mariés deux ans après le début de leur relation à la mairie du 16e arrondissement de Paris le 26 juin 2010. Président du directoire de Publicis depuis qu’il a succédé à Maurice Lévy en 2017, Arthur Sadoun est récémment passé en secret sur le billard. En effet, selon les informations dévoilées vendredi 8 avril 2022 dans Le Figaro économie, le compagnon d’Anne-Sophie Lapix a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer “une petite tumeur cancéreuse“.

“[Il] a adressé une vidéo interne à tous les salariés du groupe dans laquelle il indique avoir été opéré il y a 15 jours pour retirer une petite tumeur cancéreuse au niveau du cou. Il précise que l’opération s’est bien passée et qu’il suivra un traitement complémentaire de sécurité qui le retiendra à Paris pendant les mois de mai et juin“, a précisé le journal. À la tête d’une famille recomposée, Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun sont très discrets en ce qui concerne leur vie privée. La présentatrice du JT de 20h de France 2 avait fait de rares confidences sur son époux dans le cadre d’une interview accordée au magazine ELLE en 2017.

Anne-Sophie Lapix sur son mari : “Il ne connaît pas la miso­gynie et est très respectueux de mon auto­no­mie”

“Il est un soutien essen­tiel. Il me dit des choses inté­res­santes auxquelles je ne pense pas. C’est très précieux car nos cerveaux ne fonc­tionnent pas de la même manière ! Il m’ouvre d’autres pers­pec­tives, et réci­proque­ment. […] Il ne connaît pas la miso­gynie et est très respectueux de mon auto­no­mie“, avait-elle déclaré. De son côté, Arthur Sadoun s’était exprimé afin de défendre sa compagne, lorsqu’elle était accusée d’avoir été pistonnée grâce à lui. “Ça suffit ! La première fois que j’ai vu mon épouse, c’était il y a dix ans : elle interviewait le Premier ministre au 20h de TF1. Elle n’a jamais eu besoin de mon aide, ni d’un carnet d’adresses. Le reste n’est que pur sexisme d’un autre âge et manque de professionnalisme de certains médias“, avait-il affirmé.

Anne-Sophie Lapix et son mari Arthur Sadoun © Giancarlo Gorassini

