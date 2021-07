Annette apre Cannes: un’opera punk e delirante, riuscita solo a metà

Spiazzante, folle, cupo e delirante, l’apertura è un film sul narcisismo patologico di chi cerca il successo ad ogni costo

Un’apertura folle, delirante, all’insegna della provocazione, del narcisismo e della psicopatologia quotidiana. È tutto questo Annette di Leos Carax, regista che ci ha abituato a film decisamente non convenzionali (vedi Holy Motors). Annette, prodotto e interpretato da Adam Driver, non fa eccezione e parte in maniera ancora più insolita: sono gli stessi protagonisti (Driver e Marion Cotillard) a rivolgersi direttamente al pubblico per chiedere attenzione, silenzio e respiro trattenuto per la storia che stanno per raccontare. Una dimensione teatrale che il film non perderà mai, fino alla fine, o meglio al post finale, in cui saranno di nuovo gli attori a “uscire di scena” e salutare il pubblico chiedendo di pubblicizzare il film “se vi è piaciuto”. E qui scatta il domandone: ci è piaciuto o no questo tanto atteso Annette?



Partiamo con il dire che 140 minuti sono troppi, non per qualsiasi film, ma per questo decisamente sì. La prima ora, nella descrizione dei personaggi e del loro rapporto, passa in fretta. Incuriosisce questa coppia mal assortita ma appassionata, con Marion Cotillard nei panni di Ann, romantica soprano di successo tutta sospiri e buone intenzioni, e Adam Driver in quelli di Henry, comico irriverente e feroce che sale sul palco per il puro gusto di spiazzare il pubblico ad ogni costo. Fa il comico perché solo in questo modo può permettersi di dire apertamente la verità, dice, ma quello che fa ogni sera di fatto è aprire la coda di pavone e cercare consenso da parte di chi lo guarda, consenso che se non arriva lo getta nello sconforto più totale. Il personaggio ricorda molto quello di Mainstream di Gia Coppola, visto alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, nella sua dipendenza appunto da consenso altrui e nella smania di ottenere fama, soldi e successo. Quel successo che la moglie ha, e lui no. Un mostro di invidia e frustrazione gli rode dentro e corroderà la sua storia d’amore e la sua intera esistenza, tra scene passionali e delitti, in una spirale di delirio che, alla lunga, finisce per estenuare chi guarda, anche per colpa del compiacimento costante sulla follia del personaggio, che finisce per uccidere senza un vero perché.

Volutamente punk e disturbante, il film cerca di essere suggestivo e trascinante almeno musicalmente, sulle note degli Sparks. Eppure la scelta del musical, per quanto interessante, non si rivela del tutto efficace, riducendosi a una sequenza di brani cantati e recitati dagli attori, utili più a incorniciare le scene che ad impreziosirle con un valore aggiunto.

Menzione speciale per la piccola Annette, la malcapitata figlia dall’ugola d’oro del titolo, che arriva nella vita dei protagonisti nel momento sbagliato e subisce il narcisismo patologico del padre come una marionetta (ecco la spiegazione della scelta di Carax di utilizzare un personaggio non umano per interpretarla, a voi la sorpresa). Diventerà bambina vera solo quando, a seguito di un bieco sfruttamento commerciale in cui verrà trattata da fenomeno da baraccone, sarà in grado di guardare il padre dritto negli occhi e dirgli (cantando, ovviamente): “Non hai più nessuno da amare“, in quella che è la scena emotivamente più incisiva del film.