ANNIKA Invitational Europe 2022: trionfa Francesca Fiorellini

L’azzurra ha superato alla quarta buca di playoff la svedese Nora Sundberg. È il secondo successo italiano nella competizione dopo quello ottenuto nel 2018 da Anna Zanusso

Francesca Fiorellini ha vinto grazie ad un par alla quarta buca di playoff l’ANNIKA Invitational Europe 2022, uno dei tornei giovanili più prestigiosi del panorama internazionale che si è svolto sul percorso del Vasatorp Golf Club (par 73) di Morarp (vicino a Helsingborg), in Svezia. L’azzurra, dopo aver chiuso le 54 buche regolamentari con un totale di 214 (69 71 74, -5) colpi, stesso punteggio di Nora Sundberg (69 73 72), ha superato la svedese al termine di un duello spettacolare allo spareggio. Si tratta del secondo successo italiano in questa manifestazione, organizzata dalla Annika Foundation di cui è promotrice la grande campionessa Annika Sorenstam, che in carriera vanta 72 successi sul LPGA Tour (cifra comprensiva di dieci Major), dopo quello ottenuto da Anna Zanusso nel 2018.

In testa sin dal primo round, chiuso con il punteggio di 69 (-4) colpi che le ha permesso di ricevere anche il premio di miglior giro del torneo, Francesca Fiorellini ha iscritto il proprio nome nell’albo d’oro dell’evento succedendo a Meja Ortengren (campionessa nel 2021 sempre davanti a Nora Sundberg) e, grazie a questo exploit, ha ottenuto il secondo successo internazionale del 2022 dopo quello conquistato al Portuguese International Ladies Amateur. A questi due titoli, si aggiungono anche il Campionato Nazionale Ragazze/Trofeo Silvio Marazza e il Campionato Nazionale Femminile Medal/Trofeo Isa Goldschmid, vinto la scorsa settimana al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria), lì dove pochi giorni prima aveva coronato il sogno di debuttare al Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte (torneo in cui è riuscita a mettersi in mostra al fianco delle migliori giocatrici del golf europeo chiudendo 36/a).

Dopo un 2021 da protagonista, che ha raggiunto il suo culmine alla PING Junior Solheim Cup con una performance stellare che è valsa al Team Europe il successo, l’atleta romana classe 2005 portacolori dell’Olgiata Golf Club ha raggiunto un altro traguardo importante. Lo stesso vale per la Federazione Italiana Golf e per tutto il movimento giovanile italiano, una dimostrazione dell’ottimo lavoro portato avanti dallo staff tecnico federale nell’ottica della crescita e della valorizzazione dei talenti, uno dei punti cardine del Progetto Ryder Cup 2023.

Tra le altre azzurre in gara, accompagnate da Emanuela Baj, Lorena Rossettin ha chiuso in 8/a posizione con uno score di 225 (79 70 76, +6), Matilde Partele 36/a con 235 (73 85 77, +16), Marta Spiazzi 45/a con 239 (76 83 80, +20), mentre Paris Appendino 63/a con 245 (86 80 79, +26).

“Sono molto contenta di aver ottenuto questa vittoria, è stata una giornata lunga e faticosa. Ho rischiato molto con il doppio bogey alla 18 che è costato il playoff, ma allo spareggio sono riuscita a rimanere concentrata e a vincere alla quarta buca. Sono davvero felice”, queste le parole di Francesca Fiorellini al termine della premiazione.