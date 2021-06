“anno-zero”,-la-nuova-canzone-di-alan-palmieri-e-elisabetta-gregoraci:-una-ripartenza-a-ritmo-reggaeton!-[video]

Pubblicata “Anno Zero”, la nuova canzone dell’inedito duo formato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, conduttori di ‘Battiti Live’: un raggaeton estivo per un’estate di ripartenza post lockdown

Una canzone nata per gioco, dopo tanti duetti improvvisati nel backstage. Dopo tanti anni passati a presentare gli artisti e ascoltare le loro canzoni, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di cimentarsi in un particolare duetto. I due conduttori di “Battiti Live” hanno pubblicato il singolo “Anno Zero“, un brano dalle sonorità reggaeton che ben si sposa con la stagione estiva, leggero e gioioso, adatto alla ripartenza post lockdown. La canzone sarà inserita nella compilation di “Battiti Live 2021“. Il rapporto d’amicizia e la sintonia lavorativa fra Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ha reso più semplice la nascita della canzone, nonostante entrambi non siano dei cantanti professionisti. Una hit estiva da ballare nei lidi e nelle discoteche, con un drink in mano e la testa sgombra da ogni preoccupazione. “Anno Zero” è stata scritta e composta dai due conduttori insieme a Nicco Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci. La produzione è firmata dai dj produttori T 4 FUN in collaborazione con AlbicoccaStudio e Alan Palmieri.