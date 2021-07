annuncio-a-sorpresa-per-la-supermodella:-nessuno-se-lo-aspettava

Il bellissimo annuncio della supermodella sta facendo il giro del web: una fantastica sorpresa per i fan. Di cosa si tratta? Scopriamo i dettagli.

Taylor Hill screenshot instagram

E’ di pochi giorni fa la notizia lanciata a sorpresa dalla bellissima Taylor Hill sul suo profilo social. L’annuncio ha mandato in tilt il web, lasciando i fan senza parole. Nel giro di pochissimo tempo, il post pubblicato dalla ragazza è stato inondato di commenti e di like.

La supermodella, attivissima sui suoi canali social, vanta milioni di sostenitori. Modella ed attrice, la bella Taylor gode di un successo clamoroso. Una vera e propria star a livello internazionale.

La giovanissima statunitense è celebre per essere diventata un Angelo di Victoria’s Secret, marchio di abbigliamento femminile, noto soprattutto per le creazioni di lingerie e prodotti di bellezza. Sui social è solita sfoggiare foto che la ritraggono in tutto il suo splendore.

E proprio attraverso i suoi canali ufficiali che la supermodella ha svelato una bellissima notizia che ha fatto il giro del web. Vediamo cosa ha annunciato.

Proposta di matrimonio per Taylor Hill: gioia incontenibile

Una notizia fantastica quella che ha annunciato la supermodella sul suo profilo social. Un annuncio a sorpresa che la bella statunitense ha voluto condividere con i suoi sostenitori.

Una gioia incontenibile per Taylor Hill, che ha svelato ai suoi fan di aver ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio. La foto pubblicata ritrae la modella ed il suo compagno nel momento della richiesta, entrambi avvolti dall’emozione e dalla felicità.

I due erano in vacanza in Italia quando il fidanzato Daniel Fryer le ha chiesto di sposarla. Immediata la risposta della ragazza, visibilmente al settimo cielo per la proposta ricevuta.

“Sei il mio migliore amico, la mia anima gemella. Ti amerò per sempre”. Così ha scritto la ragazza accanto alla foto pubblicata su Instagram per annunciare le sue nozze.