Ano começa com recorde de medidas protetivas concedidas a mulheres no RS, aponta Justiça

A Justiça do Rio Grande do Sul concedeu 22.894 medidas protetivas a mulheres vítimas de violência no estado em 2023, segundo dados levantados até a última segunda-feira (13). Apenas em janeiro de 2023, foram quase 15,8 mil decisões judiciais – o maior número da série histórica, iniciada em 2017. Veja o gráfico abaixo.

A segurança de mulheres vitimas de violência não inclui apenas a medida protetiva de urgência. A Lei Maria da Penha prevê ações que podem ser adotadas de forma imediata, pela própria polícia, sempre que essa mulher correr risco de vida. Contudo, essa proteção não depende só da polícia ou do Judiciário.

“As medidas protetivas não se resumem exclusivamente, então, a uma decisão judicial que impede a aproximação, o contato ou o afastamento. Outras medidas de proteção já podem e devem ser concedidas à vitima se identificados os fatores de risco desde o momento lá do registro de ocorrência. Mas, pra que isso aconteça, as cidades, os municípios, as comarcas devem ter uma rede de proteção”, explica Madgéli Machado, juíza do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre.

No domingo (12), uma mulher de 36 anos foi morta em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do estado. O marido foi preso em flagrante, principal suspeito do crime.

Horas antes, no sábado (11), Kelly Lidiane Carvalho Moreira preencheu o formulário de risco, assim que fez o boletim de ocorrência contra o companheiro, com quem vivia havia um ano. Ele foi liberado pela polícia logo depois do registro e teria voltado para matar a esposa. A Polícia Civil apura se houve erro na soltura do suspeito.

“Era uma situação, pelos elementos que a gente tem, de flagrante. Quais as informações que chegaram até a delegada para ela entendesse não lavrar o flagrante? Isso vai ser apurado na sindicância”, diz Nedson Ramos de Oliveira, diretor do Departamento de Polícia do Interior.

O homem só foi preso depois de matar a mulher. O pedido de medida protetiva para Kelly foi encaminhado ao Judiciário e, segundo o Tribunal de Justiça, o procedimento chegou ao fórum cerca de meia hora depois do crime.

Kelly Lidiane Moreira, 36 anos, foi assassinada em Uruguaiana

Formulário de avaliação de risco

Uma das formas de se identificar o tamanho do risco é um formulário, que deve ser respondido pelas vítimas de violência na hora da ocorrência. Elas vão informar, por exemplo, se já receberam ameaças, se pediram medida protetiva, se o agressor tem arma de fogo, se dependem economicamente dele e se mora em local violento.

A advogada Carmem Campos acredita que falta treinamento para quem atende as mulheres.

“Muitas vezes, esse formulário é dado para as mulheres preencher, o que nao é, na minha opinião, correto. Porque a lei diz que, preferencialmente, deve ser preenchido pela polícia. Falta treinamento. A Lei Maria da Penha prevê isso, a capacitação de profissionais da segurança pública, inclusive do Poder Judiciário”, comenta.

A Polícia Civil afirma que faz treinamento sobre a Lei Maria da Penha para os agentes em formação na academia e que oferece cursos de reforço e atualizações para qualificar o atendimento às mulheres. A corporação ainda diz que o formulário de risco já era utilizado nas delegacias gaúchas muito antes de ser exigido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

