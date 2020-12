Ansia e agitazione per Gemelli. Che avete? Un 23 dicembre ricco di nuove emozioni per i Cancro. Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox

Ariete. E' arrivato il momento di fare chiarezza e di mettere ordine. Buone notizie per l'amore, ma in ambito professionale ci sono delle perplessità. Non ti scoraggiare perché tanti problemi si risolveranno nel 2021.

Toro. Settimana che parte in modo frenetico, ma l'anno nuovo sarà molto importante. Presto partiranno nuovi progetti, ma cerca di mantenere la calma se qualcuno non condivide le tue idee. Non ha senso arrabbiarsi. In amore hai voglia di vederci chiaro, non perdere tempo e approfitta di questo cielo!

Gemelli. C'è un pò di agitazione in ansia ed è arrivato il momento di rialzarsi e di riprendersi dopo una questione economica o problemi fisici che vi hanno colpito in queste settimane. Non essere polemico e allontana i cattivi pensieri. In amore mantieni la calma ed evita le discussioni inutili che non portano da nessuna parte!

Cancro. Il Natale si avvicina e in questo periodo siamo tutti più buoni. Cielo promettente anche per l'amore, nuove emozioni in arrivo.

Leone. Hai bisogno di ritrovare l'energia di sempre. Sei alla ricerca di tranquillità e serenità. Se devi risolvere qualcosa in amore, approfittane e fallo venerdì. C'è aria di cambiamenti!

Vergine. Cerca di essere paziente e di mantenere la calma perché potresti arrivare a discutere con qualcuno. Pesa bene le parole, a volte possono ferire e potresti non accorgertene!

Bilancia. Ti sei lasciato andare alle emozioni e hai tanta voglia di amore. Sono giorni intensi e l'oroscopo è ottime specie per famiglia e relazioni con gli altri. Buone notizie per i sentimenti, pre

Scorpione. Sei molto agitato e le cose sembrano non andare per il verso giusto, pare che tu ti senta in balia degli eventi. Cerca di riflettere, di capire cosa non va nella tua vita e di mantenere la calma. Evita le polemiche!

Sagittario. Stai per vivere nuove emozioni, puoi tirare un sospiro di sollievo. Le stelle promettono bene anche in amore, puoi lasciarti andare. Fertilità e creatività in arrivo.

Capricorno. Allontana i cattivi pensieri e pensa ai grandi progetti. Qualcuno è in crisi, ma bisogna vedere come stanno realmente le cose. Se c'è confusione nella tua testa, non temere: presto farai chiarezza. L'amore torna vincente!

Acquario. Grandi emozioni in arrivo, lasciati andare all'amore. I giorni attorno al Natale sono buoni e promettenti. Giorni importanti anche per nuovi incontri e amicizie!

Pesci. Più si avvicina il Natale e più sei nostalgico: mantieni la calma e cerca di non pensare troppo a quello che non è possibile avere! Presto tutto si risolverà!

oroscopo tratto da Ilcorrieredellacittà