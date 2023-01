Ansiedade e depressão: quase 35 mil pessoas foram atendidas nos CAPS de Porto Velho em 2022

Levantamento foi feito pelo g1 junto à Secretaria Municipal de Porto Velho. Dados são referentes a 2022. Dificuldade em sair de casa pode estar relacionada a quadros como depressão, ansiedade e fobias

Depressão, ansiedade, transtornos causados pelo uso de álcool e drogas e outras doenças resultaram em um total de 34.499 atendimentos nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de Porto Velho em 2022. O levantamento foi realizado pelo g1 junto à Secretaria Municipal.

De acordo com os dados, a soma de quase 35 mil atendimentos está relacionada aos Caps AD, direcionado às pessoas com transtornos causados pelo uso de álcool e drogas, ao Caps I, que atende o público infanto-juvenil e ao Caps 3 Marias, que é direcionado à população adulta.

CAPS AD – atendimento direcionado a transtornos causados pelo uso de álcool e drogas;

12.343 consultas por dependência de drogas.

CAPS I – atendimento direcionado ao público infanto-juvenil;

10.829 consultas. A maioria dos atendimentos foi causado por ansiedade e depressão.

CAPS 3 MARIAS – atendimento direcionado à população adulta;

11.236 consultas. A maioria dos atendimentos foi causados por depressão.

Atendimento pelo SUS

No primeiro ano da pandemia, o Senado aprovou um projeto que determina a oferta de atendimento psicológico na rede pública, para pacientes que tenham desenvolvido transtornos mentais ou agravado quadros pré-existentes.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa) disponibiliza meios de acolhimento psicológico e psiquiátrico gratuitos.

O mais recente deles é o atendimento de psicologia no Centro de Especialidades Médicas (CEM), que teve início em agosto de 2022. No local, até o início de janeiro deste ano, mais de 480 consultas em psicologia haviam sido ofertadas.

Como conseguir o atendimento

As pessoas que desejam receber atendimento psicológico em Porto Velho devem se dirigir às unidades de saúde do município, passar pela avaliação de um médico, responsável por encaminhar o atendimento aos psicólogos do CEM.

Na capital, 38 unidades funcionam de segunda a sexta-feira para atender toda a população. 19 delas estão localizadas na zona urbana e 19 são destinadas a atender a zona rural.

