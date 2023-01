antartide,-il-distacco-del-grande-iceberg-visto-dai-satelliti-europei

È spesso circa 150 metri e grande 1550 chilometri quadrati, ovvero cinque volte l’isola di Malta o quanto l’intera città di Londra, il grande iceberg che il 22 gennaio scorso si è distaccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, lungo la costa della Terra di Coats. in Antartide.

Il fenomeno – che è denominato “ice calving” e che gli scienziati del British Antarctic Survey (Bas), l’istituto di ricerca polare del Regno Unito, sostengono non abbia nulla a che fare con la crisi climatica in atto – viene monitorato dagli occhi dei satelliti europei Sentinel di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Commissione europea e Agenzia spaziale europea (Esa).

Le immagini documentano come l’enorme pezzo di ghiaccio abbia preso il largo dopo che la frattura, denominata Chasm-1 e sotto osservazione dal 2012, si è estesa completamente verso Nord.

Il nuovo iceberg verrà probabilmente battezzato con la sigla A-81, mentre il pezzo più piccolo che si trova a Nord verrà identificato come A-81A o A-82.

“Dopo diversi anni di monitoraggio, la tanto attesa separazione dell’iceberg A81 ha finalmente avuto luogo – commenta Mark Drinkwater dell’Esa -. È stato forse il monitoraggio più dettagliato e di più lunga durata mai avvenuto per il distacco di un iceberg da una piattaforma di ghiaccio antartica. La combinazione delle immagini riprese da Sentinel-2 durante l’estate con quelle catturate dal radar di Sentinel-1 in inverno e nel resto dell’anno hanno permesso di seguire in modo dettagliato l’intero processo”.

Nonostante che la frattura non sia direttamente collegabile agli effetti del cambiamento climatico, resta comunque critica la situazione dei ghiacci antartici, sempre più esposti agli impatti del riscaldamento globale. Si calcola che annualmente, a causa dell’innalzamento delle temperature, l’Antartide perda una massa di ghiaccio equivalente a 150 miliardi di tonnellate.

