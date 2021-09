Anteprima “Titane” al Napoli Film Festival

La 22esima edizione si terrà dal 22 al 26 settembre 2021 all’Istituto Francese

Tra gli ospiti il regista polacco Jerzy Skolimowski, il regista francese Stéphane Brizé con “Un autre monde” in Concorso a Venezia 78 e l’attrice Sabina Guzzanti

Discusso, controverso ma anche amato e vincente. Arriva in anteprima al Napoli Film Festival la Palma d’oro di Cannes 2021 “Titane”, scritto e diretto da Julia Ducournau. Il film verrà proiettato il 23 settembre alle ore 20,30 nella Sala Dumas l’Istituto Francese di Napoli (via Crispi 86), e sarà nelle sale italiane dal 1 ottobre.

L’opera racconta la storia di Vincent (Vincent Lindon), un pompiere che vive da 10 anni nella disperazione, a causa della scomparsa del figlio. Quando un ragazzo con il volto ferito afferma ai doganieri dell’aeroporto di essere Adrien Legrand, il figlio scomparso di Vincent, l’uomo tira finalmente un sospiro di sollievo. L’incubo in cui ha vissuto nell’ultimo decennio sembra aver trovato una fine. Senza alcun dubbio, Vincent porta il giovane a casa con sé. Nel frattempo il paese è afflitto da una serie di omicidi poco chiari, tutti perpetrati dallo stesso assassino. Mentre si cerca di capire chi sia l’omicida, Alexia (Agathe Rousselle), una modella che si esibisce in balletti durante i motor show e con un hobby fuori dal normale, sembra proprio essere la prossima protagonista della cronaca nera, che invade i notiziari con i volti delle vittime del misterioso assassino.

La ventiduesima edizione del Festival, che si terrà dal 22 al 26 settembre con la direzione artistica di Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone, verrà inaugurata dalla proiezione di “Un autre monde” con Vincent Lindon e Sandrine Kiberlain, alla presenza del regista Stéphane Brizé, in concorso all’ultima Mostra di Venezia, serata realizzata in collaborazione con “Venezia a Napoli – il cinema esteso”.

In collaborazione con la Cineteca di Bologna, venerdì 24 settembre alle ore 20,30, verrà proiettata in anteprima la versione restaurata in 4K del capolavoro – manifesto della Nouvelle Vague, “A bout de Souffle” di Jean-Luc Godard, con il compianto Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg.

Completano le anteprime internazionali, il film argentino “Piazzolla, la rivoluzione del tango”, di Daniel Rosenfeld (25 settembre ore 20,30) e “Madre”, di Rodrigo Sorogoyen, Premio migliore attrice alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 (23 settembre ore 18,30).

Tra gli ospiti più attesi Jerzy Skolimowski, a cui viene dedicata una retrospettiva di tre film: “Il vergine”, Orso d’oro a Berlino nel 1967 (25 settembre ore 14,30), “Essential killing” (26 settembre ore 16,30) e l’inedito “11 minuti” (25 settembre ore 18,30). Il grande regista polacco racconterà la sua idea di cinema, in un incontro con il pubblico napoletano in programma sabato 25 settembre, alle ore 11,30.

Evento di chiusura al termine della premiazione dei vincitori del Concorso dei corti sarà sempre un film francese in anteprima, “Sotto le stelle di Parigi”, di Claus Drexel con Catherine Frot che racconta di un incontro indelebile tra una senzatetto e un bambino extracomunitario che si è perso nelle strade di Parigi (26 settembre ore 18,30), e la proiezione del documentario “Spin Time – Che fatica la democrazia” presentato dall’autrice Sabina Guzzanti (26 settembre ore 20,30) su un palazzo occupato che si è trasformato in un incredibile esperimento sociale e culturale. Serata realizzata in collaborazione con “Venezia a Napoli – il cinema esteso”

Tra le altre proiezioni in programma, in collaborazione con il Comicon, Festival Internazionale della Cultura Pop, sarà presentato il film “Metamoebius” di Damian Pettigrew (22 settembre), l’ante prima assoluta del documentario “Terra viva” diretto da Nilo Sciarrone (24 settembre ore 18,30), una storia on the road con Luigi Libra, in giro per la Campania, alla ricerca dell’ispirazione per il nuovo album omonimo, e il film di animazione “Josep” realizzato dal disegnatore e regista francese Aurel, dedicato alla memoria di Josep Bartoli, fuggito dalla Spagna all’epoca del franchismo. (25 settembre ore 10 – proiezione riservata alle scuole).

Ingresso per ciascuna proiezione 7€.

Venti le opere in concorso nella sezione SchermoNapoli Corti realizzate da giovani autori campani o realizzati nel territorio della regione. Tra i cortometraggi selezionati molti gli attori noti tra cui Rosaria De Cicco, Andy Luotto, Ludovica Nasti, Gigi Savoia, Antonella Stefanucci e tanti altri. La giuria, composta dal giornalista Antonio Fiore, dalla filmaker Maria Di Razza e dal regista Francesco Prisco, assegnerà il Vesuvio Award al regista del miglior corto e una targa per la migliore interpretazione maschile e femminile. Le opere in concorso, riunite in gruppi di 5, verranno proiettate dalle 16,30 nella Sala Dumas dell’Istituto Francese di Napoli dal mercoledì al sabato (ingresso 5€).

Per informazioni, prenotazioni biglietti e programma completo www.napolifilmfestival.com oppure è possibile inviare una email a info@napolifilmfestival.com.

Organizzato nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto al Covid, il Napoli Film Festival è realizzato in partnership con Institut Français, Istituto Polacco in Roma, Grand Hotel Parker’s, Open Art – Creative Graphic Design School, Venezia a Napoli – il cinema esteso 2021 e con il patrocinio di Eunic Naples, Instituto Cervantes Nápoles, Goethe Institut, Consolato Onorario della Repubblica di Polonia – Regione Campania.