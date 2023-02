Antes de colisão, motorista esmagado por tijolos mandou ajudantes pularem de caminhão em Ribeirão Preto, SP

Vítimas afirmam que veículo apresentou falha no freio ao passar por rua do bairro Planalto Verde. Condutor de 64 anos morreu e colegas conseguiram pular a tempo. Idoso morre ao bater caminhão com tijolos em árvore em Ribeirão Preto, SP

O motorista Donizete Aparecido da Silva, que morreu esmagado pela carga de tijolos de um caminhão na manhã desta terça-feira (14) em Ribeirão Preto (SP), mandou os ajudantes que estavam com ele na cabine pularem do veículo antes da batida contra uma árvore.

“Ele foi tentando frear, mas não conseguia, nada de freio. Aí ele pegou e falou pra nós: ‘pula, pula’. Só que a minha preocupação, tipo assim, era de pular do caminhão, mas e ele, entendeu? Minha preocupação era essa”, diz o ajudante Luan Aparecido Santana.

O acidente aconteceu na Rua Max João Waldemar Jentzsch, no bairro Planalto Verde, na zona Oeste.

Segundo Luan e o colega de trabalho, Éder José Silvério de Paula Filho, os três são de Vargem Grande do Sul (SP) e estavam em Ribeirão Preto para entregar uma carga de tijolos.

De acordo com Luan, o GPS guiou os três para a Rua Max João Waldemar Jentzsch, mas como a via não tinha saída, eles tentavam manobrar o caminhão e retomar o caminho do endereço da entrega.

Idoso morre ao bater em árvore por suposta falha no freio em Ribeirão Preto, SP

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

Ao pegarem um trecho de descida, o veículo apresentou falha no freio, segundo os ajudantes.

“Como era descida, o senhor Donizete foi freando devagarzinho, mas o freio correspondendo normal. O freio só parou de pegar hora que chegou mais ou menos aqui, perto desse portão vermelho. Foi aonde ele foi tentando pisar no freio e nada, nada do freio corresponder. Aí ele começou a gritar ‘pula, pula, pula’”, afirma Luan.

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra o caminhão desgovernado ganhando velocidade pela rua. As imagens não mostram, mas a câmera conseguiu captar o barulho da batida do veículo contra uma árvore.

O motorista Donizete Aparecido da Silva morreu em um acidente com caminhão em Ribeirão Preto, SP

Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Segundo a perícia, o caminhão levava aproximadamente oito mil tijolos, o equivalente a cerca de 15 toneladas.

Luan e Éder não ficaram feridos, mas em choque com a perda do companheiro de trabalho.

“De manhã, de madrugada, você vai descarregar e já vê o semblante animado dele. A felicidade dele está ali, podendo dirigir, fazendo o que ama”, afirma Éder.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata