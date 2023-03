Antes de sumir, dono de agência de investimento em Ribeirão Preto avisou irmão que ‘havia quebrado’, diz advogado

Segundo Daniel Rondi, André Rosa enviou mensagem e senhas antes de deixar clientes sem lucro em Ribeirão Preto. Polícia Civil foi acionada e investiga o caso como estelionato. Escritório de investimentos é suspeito de aplicar golpe milionário em Ribeirão Preto, SP

O dono do escritório de investimentos B&B Capital, André Rosa, deixou um envelope com senhas e uma mensagem ao irmão dele, Alex Rosa, que também trabalha na empresa, antes de desaparecer em Ribeirão Preto (SP) e deixar clientes sem lucro.

Segundo o advogado Daniel Rondi, que defende Alex, as senhas eram para acesso aos investimentos dos clientes e também para um e-mail onde havia um texto explicando que o escritório havia quebrado e deixado os investidores sem os rendimentos.

“Tinha uma mensagem dizendo que sentia muito, que a empresa não tinha mais dinheiro e o dinheiro que tinha era o dinheiro que estava na conta naquele momento e que ele havia quebrado a saúde financeira. A gente já imaginou que poderia ser algum crime de sequestro, ou algo do tipo, estamos falando de grandes volumes. Corremos na casa desse irmão e a funcionária dele disse que ele havia saído de casa levando pertences pessoais. Aí entendeu-se que a mensagem era verdadeira. Fomos à delegacia, procuramos as autoridades públicas, o próprio Ministério Público para que maiores danos não acontecessem”, explicou.

Sede da B&B Capital, em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

O caso é investigado como estelionato pela Polícia Civil, já que as pessoas não conseguiram resgatar o lucro que tiveram dos investimentos recentes.

Ainda segundo a polícia, no final de 2016 a comissão de valores imobiliários notificou os donos da empresa dizendo que a atividade era irregular por não ter autorização desse grupo. O número de vítimas não foi contabilizado e o valor total do prejuízo causado no mercado também não foi calculado.

A B&B Capital não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Aplicações paralisadas

O irmão de André, Alex, era responsável por aprovisionar os resgates das contas dos investimentos dos clientes, que ficavam sob responsabilidade de André.

Segundo Rondi, André não revelava como conseguira gerar lucro aos investidores, apenas informava ter conhecimento de determinando algoritmo, que ele desenvolveu, e que aquilo era responsável por gerar a rentabilidade.

“De fato, por muito tempo, ele veio operando e pagando rendimentos, pagando aplicação, inclusive para pessoas que não tiveram um único centavo de prejuízo e tiveram um lucro considerável. O fato é: até quando isso se sustentou e porque isso se sustentou e não se sustenta mais? Houve transferência de dinheiro? A gente não sabe”, afirma Rondi.

Site da B&B Capital, escritório de investimentos em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

O advogado também disse que ainda não é possível dizer se André Rosa tinha outros patrimônios, outras contas particulares ou de investimentos, mas que a polícia, por meio técnicos, pode chegar a essas informações.

“Pode ter havido algo de irregular? É possível. Mas pode ter havido ingerência, uma aposta talvez de um determinado investimento de alto risco e, eventualmente, tenha quebrado a banca”, falou.

Rondi também orienta que os investidores não apliquem mais valores na conta da B&B Capital, pois a chave de acesso foi deixada por André para Alex, que já repassou à polícia.

“Nós temos uma relação de clientes que passa de duas mil pessoas. Não temos a quantidade de quanto as pessoas aportaram na empresa, mas a gente tem uma ideia de que a empresa movimento mais de R$ 200 milhões”, disse.

O advogado Daniel Rondi, que defende Alex Rosa, em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

