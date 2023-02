Antes e depois: imagens de satélite mostram impacto da estiagem na Lagoa do Peixe

Laguna fica em parque nacional entre os municípios de Mostardas e Tavares, no Litoral do RS. Lagoa do Peixe, no Litoral do RS, em 2019 e 2023

Do chão, as imagens da seca na Lagoa do Peixe já impressionam. Agora, registros de satélite mostram a dimensão do impacto ambiental na laguna, que fica em um parque nacional entre os municípios de Mostardas e Tavares, no Litoral do Rio Grande do Sul.

A imagem mais recente foi capturada na terça-feira (7), pelo satélite Landsat-8 (NASA), e processada por Soar.Earth. Já a mais antiga é de 20 de fevereiro de 2019, também divulgada pela plataforma que processa imagens de satélites governamentais abertos.

Seca um ano depois

O cenário agravado pela estiagem repete o que aconteceu há um ano. A falta de chuva de 2023 é considerada pior que a de 2022, porque no ano passado metade da lagoa permaneceu com um pouco de água. Desta vez, 90% do reservatório está seco.

“Isso é uma catástrofe, é uma coisa inédita. Que antes dava, dava uma seca num ano, depois restabelecia, voltava ao normal. E agora, ano passado secou e este ano está pior ainda”, diz o pescador Jair Joaquim Lucrécio.

A lagoa possui 2 km de largura, 35 km de comprimento e profundidade média de 60 cm. No verão de 2022, 1,5 tonelada de peixes foi perdida. O parque de 36,7 mil hectares protege aves ameaçadas de extinção, como as aves gavião-cinza, gaivota-de-rabo-preto, sanã-cinza e trinta-réis-real.

Em pleno período da safra do camarão, que começou em dezembro, os 200 pescadores autorizados a trabalhar na lagoa só acumulam prejuízos. A Prefeitura de Mostardas afirma que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) solicitou ao governo federal apoio à comunidade.

Dos oito setores destinados para pesca, apenas dois ainda têm água, afirma Riti Soares dos Santos, chefe do parque nacional. “Provavelmente, se não chover nos próximos dias, e as previsões não marcam, esses dois setores vão secar também”, alerta.

Reprodução/RBS TV

Localização e história

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe fica a 222 km de Porto Alegre. As principais formas de acesso ao local, a partir da Capital, são as rodovias ERS-040 e BR-101.

Por possuir ligação com o Oceano Atlântico, o corpo d’água é considerado uma laguna. O parque foi criado em 1986 com o objetivo de proteger as espécies de aves migratórias e as amostras dos ecossistemas litorâneos do Rio Grande do Sul.

Segundo o ICMBio, a área é considerada um berçário de espécies marinhas, como o camarão-rosa, a tainha e o linguado. A lagoa também atrai variadas espécies de aves, encontrando farta alimentação no local.

No local, há quatro trilhas abertas para visitação. O endereço do parque é Praça Pref. Luis Martins, 30, em Mostardas.

Mapa mostra a localização do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, no RS

Arte/g1

Vittorio Rienzo