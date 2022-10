Anthony Bourdain, prima di morire mandò questi messaggi ad Asia Argento. “Lei gli ha risposto così e lui si è tolto la vita”

Asia Argento è di nuovo sotto l’occhio dei riflettori a causa del suicidio del suo ex fidanzato, Anthony Bourdain. Una nuova biografia sul famoso chef, infatti, mette in luce alcuni messaggi che la donna gli avrebbe mandato proprio poco prima della tragedia. Lui è stato molto famoso in America. Diplomato al Culinary Institute of America, ha lavorato in famosi ristoranti di New York e ha firmato numerosi articoli sui quotidiani quali The New York Times, The Times, The Observer, Scotland on Sunday, The Face, Limb by Limb, Black Book, The Independent ed ha contribuito inoltre al Food Arts Magazine.

Il suo articolo Don’t Eat Before Reading This, pubblicato sul New Yorker nel 1999, ha attirato l’attenzione dei media statunitensi e inglesi e gettato le basi per la sua serie televisiva Anthony Bourdain: Viaggio di un cuoco, la quale a sua volta lo ispirò per la scrittura del libro Il viaggio di un cuoco. Dopo due matrimoni e due divorzi, è stato legato sentimentalmente all’attrice Asia Argento, l’ultima donna a far parte della sua vita. Riguardo il suo suicidio si è discusso moltissimo, e adesso l’argomento riemerge nuovamente a causa di una sua biografia non autorizzata.

Il titolo è Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain e lo scrittore è Charles Leerhsen. Il giornalista è entrato in contatto con gli amici più vicini al famoso chef durante l’ultimo periodo della sua vita, ed è riuscito ad avere anche gli ultimi messaggi che l’uomo aveva sul suo telefonino. Così ha deciso di ricostruire i suoi ultimi giorni e gli ultimi eventi che hanno segnato la sua vita prima del suicidio. Tra questi, di particolare rilevanza è uno scambio di messaggi proprio con Asia Argento, che in quel periodo aveva fatto ritorno in Italia e non voleva più avere nulla a che fare con lui.

Asia Argento accusata per il suicidio di Anthony Bourdain

Lo scambio di battute tra Anthony Bourdain e Asia Argento ricopre particolare importanza nella sua biografia. Si capisce bene quanto l’uomo fosse ancora legato sentimentalmente all’attrice e quanto soffrisse per averla persa. Già precedentemente aveva mandato un messaggio alla sua ex moglie: “Mi ritrovo ad essere perdutamente innamorato di questa donna”. Ma successivamente aveva sofferto molto quando lei lo aveva lasciato e soprattutto quando in Italia erano apparse delle fotografie di lei in compagnia di un altro uomo, proprio in un albergo dove i due erano stati insieme.

Nelle fotografie Asia Argento stava ballando in maniera molto sensuale con Hugo Clement, un giovane giornalista francese. A riprendere la scena era stata il fotografo Rino Barillari, che l’aveva commentata così: “Tutti li hanno guardati, era una scena di pazza sensualità”. Evidentemente quelle immagini avevano ferito molto Anthony Bourdain, che aveva deciso di inviarle un messaggio: “Sto bene. Non sono infastidito. Non sono neanche geloso che tu sia stato con un altro uomo. Non ti possiedo. Sei libera. Come ti ho detto. Come ti ho promesso” le scrisse prima di accusarla.

“Ma sei stata negligente. Sei stata sconsiderata con il mio cuore. La mia vita”. Già successivamente il suicidio di Anthony Bourdain Asia Argento era stata accusata di avere una responsabilità in questa terribile decisione. Ma gli ultimi messaggi pubblicati in questa biografia la incolpano ancora di più. Solo il giorno prima di morire l’uomo le scrisse: “C’è qualcosa che posso fare?” per ricevere una risposta molto dura: “Smettila di rompermi le palle”. L’ultimo messaggio è di lui, che le rispose con un semplice Ok. A breve uscirà il libro completo e probabilmente scopriremo altri dettagli riguardo la loro relazione.

