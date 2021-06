anticipazione-una-vita,-il-figlio-di-lolita-e-antonito-finisce-in-ospedale

Nelle prossime puntate di Una Vita Lolita partorisce. Nasce così Moncho, che sin da subito genera non poca confusione in casa Palacios. Poco prima del matrimonio di Felipe e Genoveva, la Casado inizia ad avere le contrazioni. Queste non rappresentano un falso avvertimento, in quanto Lolita è pronta a dare alla luce suo figlio. Pertanto, i Palacios vanno subito in panico. Antonito e Ramon non riescono a farsi carico di questa situazione. Fortunatamente ci pensa Jacinto ad aiutare Lolita. Ed ecco che nasce il piccolo Moncho, sano e felice.

Ma si rendono presto tutti conto che il bambino piange molto. Con il trascorrere del tempo, i Palacios capiscono che l’unica cosa che riesce a calmare il neonato è il grido imbarazzato di Jacinto! Si scopre poi che il suo pianto rappresenta “un’eredità” della famiglia di Lolita. Infatti, la Casado fa sapere alla sua famiglia che tutti i suoi parenti maschi piangevano parecchio da bambini. Antonito, però, non sopporta più questa situazione e così Lolita gli consiglia di imparare il verso delle pecore. Non solo, Jacinto cerca di insegnare a Ramon il grido per fermare il pianto di Moncho.

Dunque, in casa Palacios, tutti tentano di imitare il marito di Marcelina, senza ottenere buoni risultati. La situazione peggiora sempre di più e il portinaio decide di vestire Ramon come un pastore. Nonostante tutto questo, i Palacios continuano a fallire nei loro tentativi di calmare Moncho e si rendono conto che Jacinto è l’unica loro salvezza. Fortunatamente, riescono a trovare la giusta soluzione e ora hanno tempo per organizzare il battesimo del figlio di Lolita e Antonito. Secondo le anticipazioni di Una Vita, la Casado è certa che il piccolo debba essere battezzato con l’acqua di una sorgente di Cabrahigo.

Dopo qualche discussione, Ramon accetta che Moncho riceva il battesimo nel villaggio di origine di Lolita. Improvvisamente, però, Moncho inizia ad avere la febbre molto alta. Per tale motivo, viene subito portato in ospedale! I due uomini Palacios, però, non si trovano nel quartiere, bensì a Cabrahigo. Tutto Acacias i preoccupa per le condizioni di salute del bambino. Carmen informa i vicini che la situazione non sta migliorando e che Ramon e Antonito sono scomparsi.

La donna decide così di recarsi a Cabrahigo per cercarli. Ma ecco che i due Palacios tornano ad Acacias e scoprono che Moncho si trova in ospedale! Non mancano, dunque, le preoccupazioni per Lolita e Antonito dopo la nascita del loro figlio.