anticipazioni-amici-20-del-05/03/2021:-annunciati-i-primi-allievi-ad-accedere-al-serale

Oggi, venerdì 5 marzo si è registrata un’altra puntata della ventesima edizione di Amici, di Maria De Filippi. Le anticipazioni di quello che vedremo nel consueto appuntamento di domani, ci sono state fornite dalle colleghe de IlVicoloDelleNews.it:

La puntata di Amici 20 registrata oggi e in onda domani, è iniziata con Arisa in collegamento da Sanremo: non mancano ovviamente i complimenti di Maria e anche dei ragazzi, che volevano mandarle un video per l’occasione ma non hanno potuto in quanto la produzione ha tolto loro i cellulari. L’ospite della puntata è stato Il Tre che ha cantato il suo nuovo singolo Il tuo nome. Maria ha fatto vedere il suo disco in vinile ma poi lo ha dato a Rudy in quanto a casa sua sono tutti fan.

Il vincitore della prova Tim di questa settimana è stato Sangiovanni che ha cantato Lady.

E’ entrata Martina alla quale Lorella aveva sospeso la maglia, si è esibita con il musical di Supercalifragilistichespiralidoso con tutti gli altri ballerini allievi e questa volta Lorella le ha riconsegnato la maglia in quanto ha visto che questa settimana è tornata la vera Martina.

Sono stati fatti vedere due filmati in cui Rudy durante la settimana ha comunicato ai ragazzi la volontà di eliminare definitivamente, in vista del serale, i cantanti che occupano le ultime due posizioni in base alle classifiche dei professionisti. (Giorgia, Linus e J-Ax). I ragazzi però non sono stati d’accordo con questo criterio di valutazione proposto, in particolar modo Leonardo, il quale occupa l’ultima posizione nelle classifiche e non ha trovato giusto che al suo posto vadano al serale persone che secondo il suo parere stonano solo. (si capirà poi che ce l’aveva in particolar modo con Deddy). Rudy allora (tutto questo sempre nei due filmati) ha proposto ai ragazzi di stilare loro una classifica, e in questa classifica dei ragazzi i primi tre posti, quindi coloro che andrebbero al serale, sono spiccati Akaseven, Enula e Sangiovanni. (Tutto questo lo abbiamo visto nel daytime di oggi).

In studio Leonardo si è scusato con Rudy per i modi usati e per essere forse risultato maleducato e irrispettoso. Il ragazzo ha avuto un breve battibecco con Deddy il quale gli ha detto che se lo reputava stonato poteva dirglielo prima. Leonardo ha ribadito di essere sempre stato sincero con lui.

Anna Pettinelli ha accusato Rudy di lavarsene le mani dando importanza alle classifiche fatte da persone che non conoscono il percorso di ogni singolo ragazzo e che di conseguenza hanno mandato a casa gli ultimi due in classifica basandosi solo su alcune cose e Arisa si dice d’accordo con la Pettinelli.

Dopo questa discussione si è deciso dunque di mandare al serale le persone che nella classifica generale, facendo una media delle varie classifiche fatte finora, hanno occupato i primi 3 posti e chi sono queste persone si scoprirà man mano che ognuno di loro si esibirà.

La prima è Gaia che canta il suo nuovo singolo (mi sembra si chiami Non basterà un bacio), la ragazza si è detta dispiaciuta del fatto che quasi tutti i ragazzi non la vogliano al serale, si è scoperto però che nella classifica generale risulta al terzo posto e quindi viene nominata la prima seralista, tra la sua felicità e incredulità.

Sangiovanni ha cantato Tutta la Notte ed è lui ad occupare la seconda posizione nella classifica e dunque ad andare al serale, tra la felicità del pubblico.

Leonardo ha cantato il suo nuovo inedito Orione che è piaciuto molto a Rudy e inaspettatamente anche ad Anna Pettinelli, però non è lui ad occupare il primo posto nella classifica, ormai l’unico rimasto.

Esa canta il suo inedito di cui sinceramente non ricordo il nome e comunque non è lui ad occupare il primo posto.

Raffaele canta Tasto Reset, ma anche lui non è il primo.

Ibla canta No te gusta. Rudy in un certo senso la critica, dicendo che non mette in dubbio il suo talento, però questo pezzo secondo lui perderà quello che è il suo vero senso e sarà ballata in spiaggia. Arisa non si è detta ovviamente d’accordo. Non è nemmeno lei la prima in classifica.

Tancredi ha cantato un altro suo inedito di cui non ricordo il nome. Non è Las Vegas, non è nemmeno lui il primo.

Aka7even ha cantato Mi manchi. La Pettinelli si è detta sempre soddisfatta e lo ha definito straordinario, però non è stato nemmeno lui il fortunato.

Gli ultimi due cantanti ad essersi esibiti sono Deddy e Enula. Quest’ultima ha cantato il suo inedito Con(torta) mentre Deddy ha cantato Ancora in due. Lui però si è sentito già sconfitto ancora prima del verdetto, e infatti è stata proprio Enula ad occupare il primo posto in classifica e quindi ad essere la terza cantante ad andare al serale.

Vengono poi messi 7 sgabelli per i 7 ballerini che saranno valutati dal coreografo Giuliano Peparini che ha fatto il suo ingresso in studio. Insieme a Maria ha detto che quest’anno non sarà il direttore artistico in quanto dopo aver fatto tre edizioni di seguito (Amici, Amici Celebrities e Amici Speciali) non si sente carico al 100% ma al 70%. Alla fine delle esibizioni dei ballerini Peparini stilerà una classifica e i primi due classificati andranno al serale, anche con il benestare delle 3 insegnanti.

Il primo ad esibirsi è stato Samuele con Hotel Malinconia. E’ un brano fatto apposta per lui, tra cuscini e coriandoli lanciati in aria. Peparini dice che oltre ad essere un bravissimo ballerino ha anche la capacità che pochi ballerini hanno nel sapere quando stare fermo. Tommaso e Alessandro hanno fatto entrambi un assolo di classico. (quello di Alessandro era in francese). Non sono mancati anche a loro i complimenti e in particolare a Tommaso. Gli ha detto di avere il fisico del tipico ballerino e di impegnarsi sempre di più in quanto proviene dal pattinaggio quindi deve continuare a lavorare.

Giulia ha ballato Maleducata di Achille Lauro. Peparini le ha detto di essere bravissima e concorda con la sorella nel definirla “eclettica”. Nel suo sguardo ha visto, durante l’esibizione, la preoccupazione di sbagliare. Anche se poi non è così.

Martina ha ballato una canzone rock and roll. Anche a lei numerosi complimenti da parte del coreografo. Le ha detto che merita assolutamente di rimanere nella scuola e di proseguire poi.

Peparini è uscito. Viene fatta vedere la classifica stilata da lui. Al primo posto Samuele – che quindi è il primo ballerino ad andare al serale. Al secondo posto Rosa, che accederà al serale. La ballerina incredula ma comunque felice ha giocato con la Celentano nel farle vedere la maglia da finalista. Ha dedicato infine la maglia alla sua famiglia.

Piccolo aneddoto che ho notato è che a fine registrazione, appena i ragazzi si sono alzati, Deddy è andato da Rosa a complimentarsi con lei ovviamente abbracciandola e baciandola.

Oggi i professionisti non hanno ballato.