Anticipazioni Amici 21, Quando, Concorrenti E Professori: Cosa Si Sa

Amici La nuova edizione è già stata confermata: l’appuntamento è per la stagione 2021/2022 con nuovi allievi e… nuovi insegnanti?

Pubblicato su 16 Maggio 2021

Siete già in cerca di anticipazioni su Amici 21? Si è appena conclusa l’edizione numero venti, ma visto che è stata una stagione molto emozionante e coinvolgente non è strano che il pubblico avvertirà una forte nostalgia nelle prossime settimane. Da lunedì non ci sarà più il daytime, la risata di Giulia Stabile non uscirà più dalla televisione né le barre di Aka7even o Sangiovanni, o le voci di tutti gli altri finalisti. Cinque ragazzi che insieme a tanti altri di questa edizione sono entrati nel cuore del pubblico. Ma è tempo di lasciare spazio a nuovi talenti, che si faranno avanti per partecipare alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

I casting sono già aperti. Durante la finale di Amici 2021 infatti è andato in onda un promo in cui la produzione invitava cantanti e ballerini a partecipare alla prossima edizione. Amici 21 ci sarà, quindi. Non è ancora tempo per la scuola di prendersi pause e di chiudere i battenti non se ne parla. Grazie all’edizione che si è appena conclusa, con la vittoria della ballerina Giulia, l’affetto verso il talent show si è rafforzato. Nonostante lamentele e polemiche sui social per meccanismi vari adottati dalla produzione nel Serale. Ma ci sono già anticipazioni sui concorrenti di Amici 21: potrà stupire qualcuno, ma è così.

Si conosce il nome della prima allieva, un banco infatti è già occupato da Elisabetta Ivankovich. La cantante è stata sostituita da Arisa nella 20esima edizione, ma con la promessa di darle un posto già assicurato nella prossima edizione. Lei ha deciso di ripresentarsi, quindi è a tutti gli effetti la prima concorrente di Amici 21. Per ovvi motivi non si conoscono né si può avere idea di chi saranno gli altri. Come ha detto Sangiovanni nella sua lettera, è tempo di lasciare spazio ai nuovi allievi che saliranno sul treno e il pubblico non vede l’ora di conoscerli. Con la speranza, in fondo al cuore, che un po’ somiglino ai ragazzi dell’edizione appena conclusa.

Per quanto riguarda i professori della nuova edizione di Amici invece è presto per fare nomi. Non dovrebbero mancare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ormai colonne portanti del talent show. Anche Veronica Peparini non sembra stanza, quindi potrebbe esserci. Arisa tornerà ad Amici 21? Al pubblico è piaciuta, a Maria anche pare: le premesse per una conferma ci sono. Lorella Cuccarini non si è voluta sbilanciare, invece. Insomma, per gli insegnanti della prossima edizione bisognerà attendere.

Quando andrà in onda Amici 21? Dovrebbe cominciare il prossimo novembre, ma solo in autunno verrà svelato il periodo preciso. Per concludere le anticipazioni sulla nuova edizione si potrebbe accennare ai ballerini professionisti: una potrebbe essere vicina all’addio.