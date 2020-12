anticipazioni-daydreamer-13-dicembre-2020:-puntata-95

Anticipazioni Daydreamer 13 dicembre 2020

Torna in onda domenica 13 dicembre 2020 su Canale 5 una nuova puntata di Daydreamer- Le ali del sogno. Ricordiamo che a partire dal 14 novembre l’appuntamento con l’amatissima soap turca si riduce soltanto alla domenica pomeriggio.

Il motivo è che il sabato è ora occupato dalla nuova edizione di Amici, trasmissione condotta da Maria De Filippi che prende il posto di Erkenci Kus.

Di conseguenza a partire dal 14 novembre 2020 le nuove puntate di Daydreamer- Le ali del sogno proseguono solo domenica pomeriggio e in replica su La 5! Tuttavia ricordiamo anche che sono in arrivo grandi novità per la soap turca.

A partire infatti da gennaio 2021 Erkenci Kus potrebbe tornare in onda in prima serata su Canale 5! Scopri maggiori dettagli sulla nuova programmazione di Daydreamer, oppure continua a leggere l’articolo per scoprire cosa succede nella puntata 95 in onda domenica 13 dicembre 2020 dalle ore 16:20 fino alle 17:20 circa?

can divit in una scena di daydreamer le ali del sogno credits mediaset

Daydreamer episodio 95

Nell’episodio 95 della soap turca Can e Sanem riescono a trovare un po’ di vicinanza durante il loro soggiorno “casuale in Hotel ad Agva.

Quando infatti Sanem riscontra un problema nella sua camera e scende giù alla reception, Can la vede e la invita a dormire nella sua stanza. Il fotografo infatti ha due letti, e Sanem potrebbe dormire in quello singolo. Così la ragazza non se lo fa ripetere due volte e accetta la sua proposta.

Peccato però che quel letto è davvero scomodo, cosa che porta Sanem a lamentarsi fino ad ottenere il permesso di dormire abbracciata al suo Can. Anche questa volta però la magia tra i due è destinata a svanire presto.

CeyCey infatti, messo sotto pressione da Huma, finisce per rivelarle l’indirizzo esatto in cui si trova Can. Subito dopo la donna avvisa Polen che parte per Agva. Una volta arrivata in hotel Polen finisce per intromettersi ancora tra la coppia, mettendo fine al loro momento magico. Alla fine Can accetterà la sua proposta di andare a Londra?