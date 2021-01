anticipazioni-daydreamer-14-gennaio-2021:-puntate-99,-100-e-101

Anticipazioni Daydreamer 14 gennaio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Daydreamer in onda il 14 gennaio 2021? Dopo la ripartenza del 7 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5, prosegue la programmazione di Daydreamer con ben tre episodi: ecco le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 giovedì 14 gennaio dalle ore 21:40 circa!

Ricordiamo anche che Erkenci Kuş (titolo originale) è una produzione Gold Film per Star TV, distribuita in 21 paesi. Alla regia, Çağrı Bayrak (Bitter Sweet). Scopri maggiori dettagli sulla nuova programmazione di Daydreamer!

Sanem e Leyla in Daydreamer, Credits Mediaset

Daydreamer episodio 99

Il novantanovesimo episodio di Daydreamer si apre con il discorso di Sanem tenuto durante il lancio dello spot, con cui la nostra protagonista conquista tutti gli invitati!

Adesso che però la presentazione si è conclusa, Sanem vorrebbe chiarire alcune cose con Can, ma un improvviso malore di Huma costringe il fotografo ad abbandonare l’evento.

Più tardi tra i due le cose non migliorano, dato che Can le rimprovera di voler lasciare l’agenzia per colpa della proposta di Yigit, mentre lei è furiosa dato che a sua volta anche lui ha accettato un’offerta di lavoro.

Nel frattempo Muzaffer si presenta da Nihat per vantarsi dei suoi incassi, mentre cresce l’infelicità di Leyla che quasi invidia la sorella per il suo coraggio nel lasciare l’agenzia. Scopriamo inoltre che Polen e suo fratello Yigit si ritrovano molto più vicini rispetto al passato, mentre lei stenta a credere che Can sia così rancoroso nei confronti di Sanem.

Daydreamer episodio 100

Arriviamo all’episodio 100 di Daydreamer- Le ali del sogno! Qui scopriamo che gli affari del negozio bio di Muzaffer e Mevkibe proseguono alla grande, mentre Sanem e Yigit si ritrovano sempre più affiatati nella loro nuova collaborazione lavorativa. Per questo motivo Can, sempre più geloso e infastidito, fa di tutto per tenere impegnata Sanem nei suoi ultimi giorni in agenzia.

Più tardi il nostro Can è convinto dalla madre e da Polen a presenziare durante la realizzazione del libro della sua ex fidanzata. Nel frattempo Leyla e Osman sono spinti dall’insistenza dei genitori di lei a riflettere davvero sul futuro della loro storia. La ragazza riuscirà a prendere una decisione definitiva?

Daydreamer episodio 101

I giorni di Sanem alla Fikri Harika stanno per terminare, tuttavia continua la sua grande gelosia nei confronti di Polen, sempre più vicina a Can. La ragazza infatti, spalleggiata da Huma, è sempre più spesso in agenzia perché vorrebbe le foto di Can nella sua prossima pubblicazione di un libro di ricette di cucina.

Allo stesso modo, però, Can è geloso di Yigit dato che lavora fianco a fianco con la bella Sanem. Così più tardi Huma organizza una cena a casa di Can con tutti i dipendenti dell’agenzia per dar prova a tutti della bravura eccezionale di Polen in cucina.

Proprio durante la cena, Emre trova il coraggio di chiedere a Leyla di rimanere amici, ma la ragazza rifiuta perché non lo ritiene una persona sincera. Così lo esorta a mantenere con lei un rapporto esclusivamente professionale. Nel frattempo Muzaffer e sua madre litigano in negozio alla presenza di Mevkibe, ma all’improvviso quest’ultima prende le difese di Aysun.