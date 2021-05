anticipazioni-serale-amici-2021-ottava-puntata:-eliminati-e-meccanismo

Grande attesa per le anticipazioni sulla semifinale del Serale di Amici 2021. Quella di sabato prossimo sarà l’ottava puntata, ma anche la penultima ora come ora. Mancano due settimane alla finale e ci sono ancora tanti allievi in gara. Sono ben sette i semifinalisti: Sangiovanni, Deddy, Serena, Giulia, Aka7even, Tancredi e Alessandro. Tutti si giocheranno un posto in finale nella prossima puntata, che sarà molto importante. La domanda però è una: quanti saranno i finalisti di Amici 2021? In base al numero dei posti a disposizione infatti si potrà capire quante saranno le eliminazioni dell’ottava puntata.

Se per le prime tre puntate ci sono stati due eliminati a settimana, uno al termine della prima partita e uno al termine della terza, dalla quarta in poi solo un allievo a puntata ha lasciato la gara. In questo modo si sono ritrovati davvero tanti concorrenti in semifinale ad Amici 2021, un numero un po’ insolito guardando alle ultime edizioni. Quanti eliminati ci saranno sabato 8 maggio? Dovrebbero essere almeno due, ma nulla vieta che invece usciranno in tre. Nel primo caso i finalisti sarebbero cinque e uscirebbe un allievo al termine della prima partita, come è successo a inizio Serale.

Se invece dovessero esserci tre eliminazioni, allora ce ne sarà una in ogni partita, che sono appunto tre in ogni puntata. In questo modo in finale ci saranno quattro allievi, un’ipotesi in linea con le edizioni precedenti. Oppure ci sarà il colpo di scena: nulla vieta che a sorpresa verrà aggiunta una puntata in più al Serale di Amici 2021. Si arriverebbe così a dieci, anziché le nove in programma al momento. In tal caso arriveranno anticipazioni in più in settimana. Nel corso della puntata di stasera Maria De Filippi non ha accennato a nulla di tutto ciò, ma potrebbe intervenire sull’argomento nel corso del daytime.

In base a quanti eliminati ci saranno ogni ballottaggio assumerà una certa importanza, questo è certo. Così come è certo che in caso di sconfitta tutti gli appartenenti alla squadra finiscono a rischio e l’ultima parola sarà dei giudici. Chi sono gli allievi più a rischio eliminazione? Molto difficile fare previsioni a questo punto della gara, è chiaro che ogni esibizione può fare la differenza per i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Per esempio nella settima puntata durante la partita hanno dato il punto a Samuele contro Alessandro, ma al ballottaggio hanno preferito il secondo. Cruciali quindi anche i guanti di sfida.