anticipazioni-serale-amici-2021-ottava-puntata,-eliminati-e-spoiler-finalisti

Un nuovo meccanismo studiato per la semifinale della 20esima edizione: gli allievi in corsa per la un posto in finale

Oggi è stata registrata l’ottava puntata del Serale di Amici 2021: le anticipazioni sulla semifinale contengono spoiler, quindi per chi non volesse scoprire in anticipo cosa succederà meglio fermarsi nella lettura. Nella puntata di sabato 8 maggio 2021 ci sarà un nuovo meccanismo. Gli allievi si esibiranno non per salvarsi dall’eliminazione, ma per conquistare un posto in finale. Quattro posti a disposizione per sette semifinalisti. Sangiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Alessandro Cavallo, Serena Marchese, Tancredi Cantù Rajnoldi e Deddy: questi i nomi dei semifinalisti. A scegliere chi è andato in finale ad Amici 2021 sono stati i giudici, dato che la puntata è stata registrata.

Al termine delle sfide sono stati scelti i primi tre finalisti: Aka7even, Sangiovanni e Giulia. Il quarto non lo ha scoperto in studio, ma come sempre sarà Maria De Filippi a comunicarlo in casetta. Di conseguenza si conosceranno i nomi dei tre eliminati dell’ottava puntata del Serale. A giocarsi l’ultimo posto quindi sono Alessandro, Serena, Deddy e Tancredi. I primi tre finalisti, d’altronde, erano anche i nomi su cui loro stessi erano d’accordo quasi all’unanimità. A proposito del meccanismo della semifinale di Amici 2021, le anticipazioni del Vicolo delle News hanno fatto sapere che non ci sono state le solite sfide a squadre.

Nell’ottava puntata del Serale gli allievi si sono sfidati in base alle categorie, quindi canto e ballo. Hanno iniziato i cantanti, perché sono in numero maggiore. Per stabilire chi dava inizio alla partita si sono esibiti un cantante per squadra, Rudy Zerbi ha schierato Deddy. I giudici hanno preferito Aka7even, per cui Anna Pettinelli ha iniziato le sfide:

Aka7even contro Tancredi: punto ad Aka7even;

Guanto di sfida Aka7even contro Sangiovanni: punto a Sangiovanni;

Aka7even contro Tancredi: punto ad Aka7even.

Con due punti Aka7even è il primo finalista di Amici 2021. Per quanto riguarda il ballo, invece, i giudici hanno deciso che a iniziare i giochi sarebbe stato Alessandro. Queste le sfide:

Alessandro contro Serena: punto ad Alessandro;

Alessandro contro Giulia: punto a Giulia;

Comparata Alessandro contro Serena: punto a Serena.

Avendo tutti un punto a testa, Lorella Cuccarini doveva decidere chi sfidare per il punto decisivo. Ha scelto la ballerina di Veronica Peparini, che ha vinto: Giulia seconda finalista di Amici 2021. Nella terza partita sono tornati in gara i cantanti. Si sono sfidati Sangiovanni e Tancredi, un cantante per ogni squadra. Dopo due prove ha vinto la squadra di Zerbi, per cui Sangio ha sfidato Deddy: Sangiovanni terzo finalista di Amici 2021.

Nell’ultima partita, la quarta, gli altri allievi si sono esibiti due volte ciascuno. I giudici hanno scelto il quarto finalista di Amici 2021: chi sarà? Le anticipazioni per ora non hanno svelato il nome, ma nulla vieta che si scoprirà nelle prossime ore. Giulia Stabile ha vinto ancora come preferita del pubblico TIM. Ultime anticipazioni sulla semifinale di Amici 2021: ospite Ermal Meta, ma hanno cantato anche i The Kolors. Alessandro ha ricevuto una proposta di lavoro per un musical.