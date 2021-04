anticipazioni-serale-amici-2021-quarta-puntata:-eliminati,-guanti,-ospiti

Anche questa settimana ci sarà un tentativo di immaginare cosa aspettarsi dalle anticipazioni sulla quarta puntata del Serale di Amici 2021. Non sarà in diretta, tutto il Serale fino alla semifinale infatti viene registrato due giorni prima della messa in onda. Solo la finale sarà in diretta, e a quel punto il pubblico spera di poter dire la sua. Fino a quel momento sarà tutto nelle mani dei professori e dei giudici, il pubblico può esprimersi solo attraverso i social ma non ha voce in capitolo, a conti fatti. Il televoto è l’unico strumento nelle mani di chi guarda da casa, uno strumento che però non può essere usato con le puntate registrate. Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash saranno gli unici a decidere chi eliminare e chi mandare avanti nella gara.

Non sono gli unici responsabili, però. I giudici sono chiamati a fare una scelta tra i nomi al ballottaggio, e non li scelgono loro. Sì, i giudici decidono con i loro voti quale squadra vince e a volte il pubblico non è d’accordo. Ma non è colpa dei giudici se sono chiamati e sono costretti a scegliere tra Sangiovanni, Enula e Tommaso. Quindi non è del tutto loro responsabilità se Tommaso è stato eliminato stasera. Come ha detto anche Stefano alla Celentano, a volte giocare di strategia pure andando contro i propri principi può salvare il proprio allievo. I suoi consigli non sono stati ben accetti, anzi è arrivata una battuta pungente dalla maestra, ma non aveva tutti i torti.

I professori con i guanti di sfida possono sì attaccare, ma anche difendersi contestandoli. Lorella Cuccarini gioca di strategia, contestando i guanti più difficili e modificando le coreografie di quelli accettabili, ma sempre complicati. Quando è lei a lanciarli, invece, la Celentano li accetta senza battere ciglio perché per lei insegnare è anche questo: far sì che un ballerino si misuri con i propri limiti e impari dagli errori. In questi momenti dimentica, forse, che Amici è comunque una gara e ci sarà un vincitore. Amici è una scuola, sì, ma il Serale è una gara. Tornerà a lanciare lei guanti di sfida a Martina, per esempio? La squadra Zerbi-Celentano insomma tornerà in attacco?

Questa settimana hanno giocato in difesa, non hanno lanciato loro guanti ma li hanno solo ricevuti. Non è detto che questa loro tregua verso gli avversari duri ancora. Arisa e Lorella ormai sono lanciatissime con i guanti e con le nomination in caso di vittoria, sono le più agguerrite e spietate, seppure provino a dire il contrario. Quindi c’è da aspettarsi di tutto. I concorrenti più al rischio ora come ora sono Deddy e Martina. Della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli pare che l’anello debole sia Aka7even, che ha perso spesso nelle sfide. Si riprenderà in settimana?

Le anticipazioni del Serale di Amici 2021 per sabato 10 aprile sugli ospiti invece sono certe, al contrario dei possibili eliminati. Pio e Amedeo non torneranno: il duo comico lo ha annunciato sui social prima della puntata di stasera, scrivendo che sarebbe stata la loro ultima apparizione. L’ospite musicale invece è un mistero: un altro protagonista dell’ultimo Sanremo?