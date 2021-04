anticipazioni-serale-amici-2021-quinta-puntata:-eliminati,-guanti,-ballottaggi

Le anticipazioni del Serale di Amici 2021 non mancheranno in settimana, ma intanto c’è un grande malcontento nel pubblico. I fan del talent show continuano a protestare senza sosta per le decisioni dei giudici e dei professori. La quinta puntata di sabato 17 aprile 2021 sarà fondamentale, per certi versi. Il pubblico infatti pare stia aspettando al varco insegnanti e giudici sulle prossime decisioni. Al termine di ogni puntata, ma già appena escono le anticipazioni in realtà, sui social ci sono valanghe di commenti di gente in disaccordo con l’eliminato del Serale di Amici 2021. Ci sono state proteste per Leonardo Lamacchia e ancor di più per l’eliminazione di Tommaso Stanzani, stasera è successo lo stesso.

Essendoci stato un solo eliminato nella quarta puntata, il pubblico ha scoperto il nome solo al termine della messa in onda perché Maria De Filippi lo ha annunciato in casetta. Un modo per combattere lo spoiler, ma i nomi dei cantanti a rischio sono trapelati prima di stasera. Enula e Tancredi piacciono entrambi molto al pubblico e sebbene non si conoscesse il nome dell’eliminato le proteste non sono mancate. Se la settimana scorsa sono finite sotto accusa Arisa e Lorella Cuccarini per aver messo al ballottaggio tre pezzi forti, stasera le polemiche si sono concentrate su Rudy Zerbi.

No, non per la battuta che ha fatto infuriare Arisa, ma per aver salvato Martina Miliddi dall’eliminazione. La ballerina della Cuccarini non è riuscita a conquistare e a convincere la maggior parte del pubblico, quindi secondo molti meritava di finire a rischio eliminazione stasera. Rudy ha deciso di nominare invece Raffaele, Tancredi e Alessandro, per una sua strategia ha detto. Sarà lei l’eliminata della quinta puntata di Amici 2021? Dovrebbe essere l’allieva più a rischio, ma visto ciò che è successo nelle precedenti puntate è molto difficile fare previsioni.

I guanti avranno una grande importanza, così come chi darà il via alle manche e quindi deciderà di usarli. Di sicuro in settimana ne arriveranno da parte di tutti i professori, così come non vanno dimenticati quelli già in corso. Per esempio tra Raffaele e Aka7even su Katy Perry che fatto parlare di “circo” in casetta. Ma la domanda è una: quanti eliminati ci saranno nella quinta puntata del Serale di Amici 2021? La risposta arriverà solo con le anticipazioni sulla registrazione in settimana.