anticipazioni-serale-amici-2021-quinta-puntata:-quanti-eliminati-ci-saranno?

Ci si avvicina sempre di più alla finale della 20esima edizione e il tempo stringe per i ragazzi per convincere i giudici: chi rischia di uscire la prossima settimana?

Il giro di boa è avvenuto, adesso ci si avvicina sempre di più alla meta: cosa succederà nella sesta puntata del Serale di Amici 2021? In attesa delle anticipazioni ufficiali dalla registrazione, i pronostici potrebbero essere più semplici adesso che gli allievi sono di meno rispetto a prima. Cosa pensano i giudici di cantanti e ballerini del Serale di Amici è ormai chiaro, insomma. Come sempre molto dipenderà dagli esiti delle manche, ma anche questo risultato è nelle mani dei giudici. Nelle loro e in quelle dei professori che prepareranno la gara durante la settimana.

I guanti di sfida potrebbero rivelarsi decisivi in questa fase. Mancano quattro puntate alla fine di Amici 20, restano tre puntate ai ragazzi per giocarsi un posto in finale. Il gioco adesso si fa davvero duro e chiunque uscirà provocherà dispiaceri nel pubblico. Ci sono però concorrenti più a rischio di altri. I giudici hanno sempre gradito molto Sangiovanni, Giulia, Samuele e Alessandro: loro quattro potrebbero essere quindi i meno a rischio. Anche Tancredi e Aka7even in realtà piacciono molto a Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, ma molto dipende da chi hanno dall’altra parte in sfida.

Aka7even ha sempre perso nelle prime cinque puntate e non aver portato mai un punto alla squadra lo sta scoraggiando parecchio. Eppure, quando è in eliminazione, i giudici lo salvano. Stesso discorso per Tancredi. Restano fuori Serena, Deddy e Raffaele. I primi due in realtà hanno convinto spesso i giudici, ma Deddy è finito al ballottaggio finale per ben due volte consecutive. Ciò vuol dire che della sua squadra è quello che convince meno i tre sulle poltrone rosse. Ma potrebbe arrivare il turno di Raffaele: sarà lui il prossimo eliminato del Serale di Amici? Rudy Zerbi potrebbe quindi lanciare il guanto di sfida decisivo all’allievo di Arisa per convincere i giudici che non merita, secondo lui, di andare avanti.

Ma soprattutto quanti eliminati ci saranno nella sesta puntata? Tenendo conto che la finale solitamente ha quattro posti a disposizione, ci saranno due puntate con due eliminati e una puntata con un solo eliminato. Resta da scoprire se sarà la prossima quella con solo allievo che dovrà lasciare. Non resta che attendere le anticipazioni sulla sesta puntata del Serale e per ingannare l’attesa durante la settimana arriveranno i nuovi guanti di sfida.