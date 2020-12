Anticipazioni sulla stagione 2 di Bob ♥ Abishola

Bob ♥ Abishola 2 stagione quando esce? Ipotesi sulla data di uscita

La notizia della conferma per Bob Hearts Abishola 2 stagione risale al 6 maggio 2020, quando è ufficializzata dalla rete americana CBS di proprietà del neoconglomerato ViacomCBS. Arriva in contemporanea al rinnovo di altre diciassette serie da parte dello stesso network che trasmette Bob ♥ Abishola negli Stati Uniti.

In un colpo solo, CSB ha rinnovato – tra le altre – anche le commedie The Neighborhood e The Unicorn. Sempre del 6 maggio 2020 è il via libera per realizzare le stagioni successive di diversi drama targati CBS. Citiamo, ad esempio, All Rise, Blue Bloods e Bull. Proseguono anche FBI e FBI: Most Wanted con le relative stagioni successive. Confermati nuovi episodi per MacGyver e Magnum P.I., oltre al filone NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans. Infine, per CBS è ancora tempo per puntare sul rinnovo di Seal Team e S.W.A.T..

Quando esce Bob ♥ Abishola 2? La seconda stagione, girata in osservanza dei protocolli sicurezza anti-Covid, ha esordito negli Stati Uniti lo scorso lunedì 16 novembre.

In Italia, l’uscita di Bob ♥ Abishola 2 è attesa per domenica 18 aprile 2021 su Premium Stories, salvo imprevisti o cambiamenti di palinsesto: restiamo in attesa di una conferma da parte di Mediaset.

Bob Hearts Abishola 2 trama: anticipazioni

Creata da Chuck Lorre e Al Higgins, Bob Hearts Abishola è una commedia che racconta la storia d’amore tra un commerciante di calzini di Detroit, e una infermiera originaria della Nigeria che lo aiuterà a ristabilirsi dopo un attacco di cuore. Mentre cerca di riprendersi dal trauma, il protagonista Bob (Billy Gardell) tenta anche di conquistare il cuore di Abishola (Folake Olowofoyeku).

Il fatto che lei non mostri il minimo interesse nei suoi confronti non distoglie Bob dall’obiettivo. Non solo, da considerare è anche il divario culturale dei due. Gli ostacoli non mancano, ma Bob è determinato. La seconda stagione continua a raccontare, attraverso l’incontro di Abishola con Bob, il tema della vita dei migranti negli Stati Uniti d’America.

Bob ♥ Abishola 2 cast: attori e personaggi

Bob Hearts Abishola: da sinistra, Folake Olowofoyeku interpreta Abishola e Billy Gardell interpreta Bbob. Credits: Warner Bros Entertainment, Inc e Mediaset.

Nel cast principale di Bob ♥ Abishola troviamo Folake Olowofoyeku e Billy Gardell nelle parti dei protagonisti titolari Abishola e Bob, con Anthony Okungbowa nei panni di Kofo, e Gina Yashere in quelli di Kemi. Maribeth Monroe è scelta per la parte di Christina, Matt Jones interpreta Douglas.

Barry Shabaka Henley interpreta Zio Tunde, Bayo Akinfemi è Goodwin, mentre vediamo Christine Ebersole nel ruolo di Dottie.

Ci sono poi Shola Adewusi alias Zia Olu, Travis Wolfe, Jr. aka Dele e Vernee Watson che interpreta Gloria.

Bob ♥ Abishola 2 in streaming: dove vederla

In Italia, Bob ❤ Abishola 2 in streaming sarà disponibile su Infinity in modalità catch-up settimanale rispetto agli episodi trasmessi su Premium Stories.

La prima stagione è ospitata dalla piattaforma video on demand targata Mediaset a partire dallo scorso 6 dicembre.