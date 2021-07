anticipazioni-temptation-island-stasera:-squalifica-e-gli-altri-colpi-di-scena

Tutto pronto per la seconda attesissima puntata del reality delle tentazioni: cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento in onda il 5 luglio

Sale la trepidazione per la seconda puntata del reality dell’estate, Temptation Island (Canale Cinque). Stasera, lunedì 5 luglio, Filippo Bisciglia tornerà protagonista delle trame sentimentali dei partecipanti al programma che è cominciato in preda a una miriade di scintille. Il nuovo appuntamento promette ulteriore bagarre, con colpi di scena inaspettati. Probabile anche che si assista ad una squalifica per violazione del regolamento.

La coppia più chiacchierata dopo la prima puntata è stata quella di Tommaso e Valentina. Lui 21 anni, gelosissimo, lei 40. E pare che siano proprio loro gli indiziati ad essere squalificati (ammesso e non concesso che ciò avvenga). Ma si proceda con ordine: lo show, sui suoi canali social, ha diffuso un video in cui si vede Bisciglia andare da Valentina: “Devi andare nel Pinnettu, ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò”. Poi…

Poi quelle immagini mostreranno alla 40enne un Tommaso assai espansivo con una tentatrice, sotto le coperte. Ma la burrasca si sarebbe consumata più tardi quando il 21enne, pervaso da un raptus di gelosia, avrebbe fatto volare sedie e tavoli del villaggio Is Morus (location sarda che ospita il reality). Dopodiché avrebbe tentato di raggiungere la compagna nel villaggio delle donne, venendo meno alle regole della trasmissione. Da qui la presunta squalifica.

Altra coppia attesa è quella formata da Ste e Claudia, che si confronteranno innanzi a ‘Pippo’. “Ste, ti aspetta il falò”, scandisce il presentatore al giovane, come mostrato in una clip di ‘antipasto’ diffusa da Temptation. In un secondo filmato, Bisciglia, innanzi alla platea dei fidanzati, dice: “Una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto immediato”. In molti credono che si tratti sempre di Claudia (ma non è detto che non sia stata un’altra fidanzata a fare la mossa). E pensare che la coppia avrebbe dovuto sposarsi nel 2020, ma a causa del Covid ha rimandato il tutto.

Altro legame messo a dura prova è stato quello di Natascia e Alessio. Sempre secondo le anticipazioni fornite dal reality, si nota in una clip il giovane scoppiare in lacrime mentre è a colloquio con Bisciglia. Ha visto qualcosa che non avrebbe voluto vedere: “Che ca….o!“, lo si sente esclamare piangendo

Spazio poi anche a una curiosa scena in cui Alessandro, fidanzato di Jessica, ha indossato un kimono (il ragazzo è cintura nera di Karate). “Sono fomentato. L’euforia mi va a mille”, chiosa il giovane mentre gli viene portato il kimono. Chissà cosa avrà combinato….